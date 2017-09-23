Şule ile Vitrindekiler, 30 Eylül Cumartesi günü başlıyor!

Her hafta sonu ekrana gelecek olan programda sanat, siyaset, medya, spor ve iş dünyasının ünlü isimleri konuk olacak, sosyal medyanın en yeteneklileri “Şule ile Vitrindekiler” de izleyici ile buluşacak.



Konuşulmayanların konuşulacağı, dobra söyleşilerin yer alacağı, gülümsetecek, düşündürecek ve izleyicilere hoşça vakit geçirtecek program “Şule ile Vitrindekiler” in renkli köşeleri de programa ayrı bir dinamiklik katacak.