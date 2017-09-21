Stilinize renk katacak çanta modelleri

İpli sırt çantaları

İpli sırt çantaları en pratik çanta modelleri arasında. İpli sırt çantaları hafif kumaşlardan yapılmış olmaları ve terleme sorunlarını ortadan kaldırmalarıyla kadınlar için iyi bir seçenek sunuyor.

Büzgülü çantalar

Büzgülü çantalar hem şık hem de spor tarzı ile kadınların günün her saatinde tercih ettiği çantalardan. Büzgülü çantaları klasik kıyafetler kadar spor kıyafetlerle de rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.





Zincirli çantalar

Şık davetlerin olmazda olmazı olan zincirli çantalar özellikle davetlerde modern ve havalı bir görüntü oluşturuyor. Siyah, gri, gümüş veya dore gibi renklerde olan zincirli çantalarınızı önemli davetlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Hasır çantalar

Çantalarda en çok tercih edilen malzemelerden olan hasır hem clutch modellerde hem de plaj çantalarında sık sık karşımıza çıkıyor. Hasır çantaları günlük kıyafetlerle kombinleyebilirsiniz.





Clutch çantalar

Clutch modelleri hafif olmaları ve şık bir seçenek olmalarıyla davetlerin en aranan modellerinden. Clutch çantaları yanınıza fazla eşya almayacaksanız şık ortamlarda gündüz de kullanabilirsiniz.

Portföy çantalar

Portföyler dinamik bir güne harika uyum sağlıyor. Keten ve hafif kumaşlarla tasarlanmış olan portföy modelleri hem gündüz hem de gece rahatlıkla kullanılabiliyor. Desenli modellerin yanında düz renklerde seçimler de yapabilirsiniz.





Transparan çantalar

Transparan çantalar özellikle plajlarda en çok tercih edilen çeşitlerden. Hafif yapıları ve farklı tasarımlarıyla transparan çantaları gündüz gezilerinde de kullanmak mümkün.

Scuba çantalar

Scuba kumaşından yapılmış olan çantalar son derece hafif olmaları ve su geçirmemeleri ile özellikle yaz aylarında çok kullanışlı oluyor. Scuba kumaşla tasarlanmış çantaları hem askılı hem portföy hem de sırt çantası gibi modellerde bulabilirsiniz. Bu çantalar su sporları yapanlar için de ideal.





Püsküllü çantalar

Bohem ruhunuzu yansıtan püsküllü çanta modelleriyle uyumlu keten elbiseler ve tulumlar tercih ederek stil sahibi görünebilirsiniz.

Ponponlu çantalar

Ponpon modası bu sene her yerde. Canlı renkleriyle ponponlu çantalar özellikle portföy ve sırt çantası formunda karşımıza çıkıyor. Bu tip çantaları günün her saatinde tarzınıza hareket katmak için kullanabilirsiniz.