Stil Avcıları yarışmacıları kimler?

Tanıtım fragmanlarıyla dikkat çeken Stil Avcıları, bugün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Adını dünyaya duyurmuş ünlü tasarımcı Hakan Akkaya, modanın duayenlerinden usta koreograf Uğurkan Erez ve Türkiye güzeli top modelimiz Demet Şener’in Stil Avcıları’nda 5 ünlü isim, 5 no-name yarışmacıyla karşı karşıya gelecek. Peki formatı bir malikane, üç jüri ve iki rakip takımdan oluşan Stil Avcıları’nın ünlü yarışmacıları kimler?

Stil Avcıları yarışmasında Melekler ve Yıldızlar takımları yarışmacılarında Berna Arıcı, Berna Keklikler, Fatoş Seğmen, İdil Naz Kaluç ve Şebnem Schafer yarışacak.

STİL AVCILARI FORMATI



Her gün bir ünlü yarışmacıya karşı, moda tutkunu bir rakibi, kendilerine verilen bütçe ile alışverişe çıkacaklar. Kendilerine verilen süre içinde günün konseptine uygun farklı farklı kombinler oluşturacaklar. Saçından makyajına kadar kendi oluşturdukları stilleri ile hem kendilerini hem de takımlarını temsil edecekler. Bu yarışmada günün yarışmacısı hem takımı hem de kendisi adına yarışacak. Hafta boyunca en çok puanı alan takım bir çanta dolusu paranın sahibi olacak. Ancak bunu takım arkadaşlarıyla paylaşmak zorunda. Haftanın kaybeden takımından bir kişi, arkadaşlarının oylarıyla elenecek. Bu zorlu mücadelenin sonunda ise kazanan büyük ödülün sahibi olacak.