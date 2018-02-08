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Spotify Türkiye ofisini kapattı

Ahmet CAN
08.02.2018 - 17:09 | Son Güncelleme:

Kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en büyük online müzik platformu Sportify, Türkiye ofisini kapatma kararı aldı.

DÜNYANIN en büyük online müzik platformu Spotify'dan flaş bir Türkiye'ye kararı geldi. Teknoloji blog'u Digital Age'te yer alan bilgilere göre Spotify, TürkiyeSpotify Türkiye ofisini kapattı
ofisini kapatıyor.

Spotify Türkiye'den yapılan açıklamada, "Türkiye Spotify için önemli bir pazar ve biz Spotify olarak dünyanın en iyi müzik hizmetini Türkiye’deki müzikseverlere sunmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye’deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye’deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor."

Spotify artık TürkiyedeSpotify artık Türkiye'de

Şirkete yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Spotify, Türkiye operasyonlarını, bölge ülke temsilciliklerine bağlayacak. Yeniden yapılandırma çerçevesinde Türkiye ekibi çalışmalarını söz konusu bölge ülkelerin çatısı altında sürdürecek. Plak şirketleri ve sanatçılarla olan iletişimde bu şekilde sürdürülecek.

Spotify Türkiye ofisini kapattı

Bununla birlikte Spotify Türkiye'nin Ülke Müdürü pozisyonunda yer alan Ergül Çivi ise ABD Ticari Direktörü olarak atandı.

5 YIL ÖNCE AÇMIŞTI

Spotify, 2013 yılında Türkiye ofisini açmıştı. İlk etapta 10 kişilik bir ekiple yola çıkan şirketin ofisi ise İstanbul Levent'te bulunuyordu. Spotify ekibi aradan geçen 5 yıllık süre içinde özellikle yerel içerikler konusunda yaptıkları işlerle dikkat çekmeyi başardı.

 

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Etiketler: spotify , turkiye , ergul civi , online muzik
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