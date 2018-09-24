Zula Süper Ligi'nin şampiyonu belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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eSpor
24.09.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Zula Süper Ligi'nin şampiyonu belli oldu

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Zula Süper Ligi'nin şampiyonu belli oldu

Türkiye’de espora en çok yatırım yapan oyunlardan biri olan Zula tarafından gerçekleştirilen, toplam 800.000 TL ödüllü Zula Süper Lig’inin şampiyonu Galatasaray Espor oldu. Yeşil sahada yıllardır süren Galatasaray – Fenerbahçe rekabeti esporda da devam etti.

4 Ağustos’ta başlayan Zula Süper Lig’de 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor Kulüpleri lig boyunca kıyasıya rekabet etti. Uzun süre birinci sırada yer alan 1907 Fenerbahçe son hafta birincilik bayrağını Galatasaray’a devrederken, 23 Eylül Pazar günü Grand Pera’da oynanan offline finalde, Zula Süper Lig Şampiyonu Galatasaray Espor oldu. Galatasaray Espor 1907 Fenerbahçe, Zula Süper Lig finalini ekranları başında 100 binin üzerinde kişi izledi. Toplamda ligin izlenme sayısı üç milyonu geçti. 

800.000 TL ödüllü Zula Süper Ligi tamamlandı. 1907 Fenerbahçe, Galatasaray Espor gibi önemli espor takımlarının da dahil olduğu Zula Süper Lig’de 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları kıyasıya rekabet etti. Uzun haftalar boyunca liderlik bayrağını başarıyla taşıyan 1907 Fenerbahçe son haftada bayrağı Galatasaray Espor’a devretti. Ezeli rekabetin espor şampiyonu Galatasaray Espor oldu.

Toplamda 56 maçın yapıldığı Zula Süper Lig’de son haftada, birinci Galatasaray Espor, ikinci 1907 Fenerbahçe, üçüncü Oyun Hizmetleri, dördüncü Outlaw Esports oldu. 22 Eylül Cumartesi günü seyirciye kapalı olarak gerçekleşen yarı finalde Galatasaray Espor -  Outlaw Esports’u 2-0, 1097 Fenerbahçe - Oyun Hizmetlerini 2-1 yenerek finale yükseldiler. Zula Süper Lig’in 23 Eylül Pazar Günü, Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşen finalinde şampiyonluk kupasını Galatasaray Espor kaldırdı. Espor izleyicilerine açık olan Zula Süper Lig offline finali de  taraftarlar ve espor severler tarafından büyük ilgi gördü ve 2000 kişi tarafından Grand Pera’da canlı izlendi.

Zula Süper Liginin şampiyonu belli oldu

Zula Süper Lig’de yer alan takımlar sponsorların ilgisini çekiyor

Gerçekleştirdiği dev organizasyonlar ve dijital espor yayıncılığı ile bünyesinde barınan takımları taraftarlarıyla buluşturan Zula, kendisine görünürlük sağlamak ve espora yatırım yapmak isteyen sponsorların da ilgisini çekiyor.

Zula’dan 2019 yılında 3.5 milyon TL’lik yatırım

Nisan 2018’de düzenlenen Zula World Cup ile dünyadaki tüm Zula espor takımlarının mücadelesi sonucu finale kalan takımları İstanbul’da buluşturan 100.000 $ nakit ödül dağıtan Zula espor yatırımlarını katlayarak büyütmeye devam ediyor. Son iki yılda espor ligi ile birlikte milyonlarca Türk lirasından oluşan ödül havuzuyla, espora yatırım yapan Zula, 2019 Nisan ayına kadar espora 3.5 milyon TL’lik yatırım yapacak. Zula bu yatırımın yanı sıra İstanbul’un iki yakasında espor merkezleri açarak yatırımlarını arttırmaya devam edecek.

 

 

 

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