Zokora'dan Gomis'e mesaj! Emre Belözoğlu...

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Zokora'dan Gomis'e destek geldi. Hakan Hepcan'ın yaptığı ırkçı davranış sonrası video yayınlayan Fildişili futbolcu Trabzonspor forması giyerken yaşadığı olaydan örnek vererek şu açıklamaları yaptı;
'Burası güzel bir ülke. Allah'a inan, sadece takımına odaklan. Bunlar gibi çılgın ve kötü insanları düşünme, kafan karışmasın. Bu ülkede Emre gibi kötü, ırkçı insanlar ve taraftarlar var. Ben orada 5 yıl yaşadım. Orası güzel ülke. Güzel insanlar var. Sen oyununa, takımına odaklan. Ve onlara en iyisi olduğunu göster. Seni seviyorum.'