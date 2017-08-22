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Zokora'dan Gomis'e mesaj! Emre Belözoğlu...

Sosyal medyada çektiği kısa videolarla meşhur olan Hakan Hepcan'ın Galatasaray'ın yeni tranfseri Gomis hakkında ırkçı söyleminden sonra bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Didier Zokora'dan destek geldi. Zokora, Trabzonspor'da oynadığı dönemde Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu ile yaşadığı olaya da değindi.

Hürriyet Haber
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Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Zokora'dan Gomis'e destek geldi. Hakan Hepcan'ın yaptığı ırkçı davranış sonrası video yayınlayan Fildişili futbolcu Trabzonspor forması giyerken yaşadığı olaydan örnek vererek şu açıklamaları yaptı;

'Burası güzel bir ülke. Allah'a inan, sadece takımına odaklan. Bunlar gibi çılgın ve kötü insanları düşünme, kafan karışmasın. Bu ülkede Emre gibi kötü, ırkçı insanlar ve taraftarlar var. Ben orada 5 yıl yaşadım. Orası güzel ülke. Güzel insanlar var. Sen oyununa, takımına odaklan. Ve onlara en iyisi olduğunu göster. Seni seviyorum.'

 

Zokoradan Gomise mesaj Emre Belözoğlu...

 

 

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