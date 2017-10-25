Zlatan için şok sözler! Futbolu bırakamaz...

Raiola, Nisan ayında Manchester United'ın Anderlecht ile oynadığı Avrupa Ligi maçında sakatlanan, diz çapraz bağları koptuğu için 2017 yılında futbola dönmesi mümkün görünmeyen 36 yaşındaki Zlatan İbrahimovic için de konuştu.

Raiola, 14 yıldır menajerliğini yaptığı İsveçli futbolcu için "Daha en az 5-6 yıl futbol oynaması gerek. Bırakamaz. İzin vermiyorum. Bunca yıl ben onun için çalıştım. Şimdi onun benim için çalışacağı günler geldi" dedi.

Zlatan İbrahimovic dışında Paul Pogbas, Romelu Lukacu, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Henrykh Mkhitaryan ve Mario Balotelli gibi yıldız futbolcuların da menajeri olan Raiola, "Çocuklarım büyüyor. Daha çok paraya ihtiyacım var. Zaten konuştuk ve anlaştık. Önümüzdeki 5 yıl benim için çalışacak" ifadelerini kullandı. (NTV Spor)