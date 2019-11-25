Zirvenin sahibi değişmedi! Süper Lig 12. hafta güncel puan durumu!
Süper Lig'in 12. haftası Antalyaspor Gaziantep FK maçı ile tamamlandı. Ligde haftanın kapanış mücadelesinde, Antalyaspor ile Gaziantep FK 1 1 beraber kaldı. Haftanın en kritik maçlarından olan Galatasaray Başakşehir mücadelesinde, sarı kırmızılı ekip kendi evinde rakibine mağlup oldu. Sivasspor ise zirvedeki koltuğunu korudu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Süper Lig'de 12. haftada son puan durumu.
Taraftarların heyecanla takip ettiği Süper Lig 12. hafta mücadelesi, 25 Kasım Pazartesi günü oynanan tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış mücadelesinde deplasmanda eksik kadro ile sahaya çıkan Gaziantep FK Antalyaspor ile berabere kaldı. İşte, 25 Kasım Süper Lig'de son puan durumu ve maç sonuçları.
SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 0-1
Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 2-0
MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-3
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-4
Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 1-2
Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 0-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0
Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-1
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