Mehmet Arslan: Yanal ile yönetim arasında ip inceldi
Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Ersun Yanal ile yönetim arasındaki ilişkiye değindi.
Mehmet Arslan, Hürriyet Futbol Konseyi'nde "Fenerbahçe, Malatyaspor karşısında da kazanamadı ve 4. sıraya geriledi. Malatya karşısındaki kısırlık akıllara şu soruyu getirdi: Vedat Muriç’siz F.Bahçe sıradanlaşıyor mu? Muriç alternatifsiz mi?" sorusunu yanıtlarken Ersun Yanal ile yönetim arasındaki ilişkiye de değindi.
Arslan, Yanal için "Yönetimle, daha doğrusu başkanla arasındaki iplerin inceldiğini biliyor, hissediyor." ifadelerini kullandı.
Futbol Konseyi'nden ilgili bölüm şöyle;
1- HAYIR, sıradanlaşan Vedat Muriç’siz Fenerbahçe değil, Ersun Yanal’lı Fenerbahçe. Yanal, risk almıyor. Alamıyor. Yönetimle, daha doğrusu başkanla arasındaki iplerin inceldiğini biliyor, hissediyor. Arka arkaya gelebilecek olumsuz sonuçların kendi sonunu hazırlayacağını da. Bunun için de kaybetmemeye kurgulanıyor. Bu da Fenerbahçe’yi alıştığımız Ersun Yanal takımı olmaktan uzaklaştırıyor. Bakın Malatya 11’ine. Kazanmaya değil, kaybetmemeye odaklı bir 11 görürsünüz sahada. Bu Fenerbahçe, Yanal’ın Fenerbahçe’si değil. Yanal’ın korkusunun Fenerbahçe’si.
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