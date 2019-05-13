Ziraat Türkiye Kupası finalini Suat Arslanboğa yönetecek
Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak 57. Ziraat Türkiye Kupası final maçını Suat Arslanboğa yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
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