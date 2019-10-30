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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.10.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası | BB Erzurumspor: 3 - BB Bodrumspor: 1

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Ziraat Türkiye Kupası | BB Erzurumspor: 3 - BB Bodrumspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında BB Erzurumspor evinde BB Bodrumspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi BB Erzurumspor 3-1'lik skorla kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yakup Özhan xx, Mustafa Onur Özgenç xx, Mert Bulut xx

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Abdulcebrail xxx, Merthan xx, Batuhan xxx, Murat xx, Sefa xx(Osman dk. 79 ?), Mahamadou Ba xxx, Emre xx (Emrah dk.63 xx), Cem xx(Obertan dk. 46 xx ), Sunu xxx, Oltan xxx
Yedekler: Batuhan, Aykut, Hamroun, Serdar
Teknik Direktör: Erkan Sözeri

BB Bodrumspor: Berat xx, Muhammet xx, İzzet xx, Emre Özkan xx (Talha dk. 46 x), Gökhan xx, Seyid Ahmet xx, Hüseyin xx (Emrecan Yıldızhan dk. 46 x )Ozan xx, Mustafa xx, Şaban xx (Sergen dk. 69 x), Batuhan Ayaz xx
Yedekler: Fatih, Emirhan, Emre Can, Emre Işık
Teknik Direktör: Necati Erkmen

Goller: Sunu (dk. 1), Oltan ( dk.7 ve 57) (BB Erzurumspor), Seyid Ahmet (dk. 61) ( BB Bodrumspor)

Sarı Kart: Murat ( BB Erzurumspor)

Maçtan dakikalar

1. dakikada sol taraftan Murat’ın ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Sunu, röveşata ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

7. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topu önünde bulan Oltan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-0

33. dakikada Sunu’nun sol taraftan yaptığı ortaya gelişene Yunus Emre Gültiken sert vurdu. Top üstten auta çıktı.

43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Emre sert vurdu kaleci topu güçlükle dışarı çeldi.

44. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci ile karşı karşıya kalen Sunu sert vurdu kaleci bu topu güçlükle kontrol etti.

57. dakikada Sunu’nun sol taraftan ortasına gelişene vole vuran Oltan, yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu. 3-0

62. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya yakın mesafeden sert vuran Seyid Ahmet topu ağlarla buluşturdu. 3-1

Ziraat Türkiye Kupası | BB Erzurumspor: 3 - BB Bodrumspor: 1

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