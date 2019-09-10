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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
10.09.2019 - 21:54, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 3 - Gölcükspor: 1

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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 3 - Gölcükspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Kocaelispor, sahasında ağırladığı Gölcükspor’u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 3 - Gölcükspor: 1

Stat: Kocaeli

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mert Baykal , Emre Küçük

Kocaelispor: Volkan Mert Korkmaz , Fatih Adıgüzel, Mert Yavuz , Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin , Kerem Yıldırım , Gökay Eser, Onur Öztonga , Mutlu Aksu Doğan  (Muhammed Yusuf Aygün dk. 89 ), Rıza Altıntaş , Tolga Armağan  (Burak Süleyman dk. 66 )

Gölcükspor: Metehan Bakkallar , Ali Mert Işık , Erdem Korkmaz Güner , Furkan Özyapı  (Efkan Kargoğlu dk. 83 ), Batuhan Boyoğlu, Evren Kilarci , Alihan Bel  (Oktay Top dk. 66 ), Sercan Bıyıklı , Ömürcan Yıldırımlı , Tayfun İkiz, Emir Süleyman Öztürk  (Çağkan Çakır dk. 66 )

Goller: Batuhan Boyoğlu (dk. 10) (Gölcükspor), Mutlu Aksu Doğan (dk. 49), Rıza Altıntaş (dk. 62), Gökdeniz Bayraktar (dk. 82) (Kocaelispor)

Sarı kart: Batuhan Boyoğlu (Gölcükspor)

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