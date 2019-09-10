Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 3 - Gölcükspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Kocaelispor, sahasında ağırladığı Gölcükspor’u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 3 - Gölcükspor: 1
Stat: Kocaeli
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mert Baykal , Emre Küçük
Kocaelispor: Volkan Mert Korkmaz , Fatih Adıgüzel, Mert Yavuz , Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin , Kerem Yıldırım , Gökay Eser, Onur Öztonga , Mutlu Aksu Doğan (Muhammed Yusuf Aygün dk. 89 ), Rıza Altıntaş , Tolga Armağan (Burak Süleyman dk. 66 )
Gölcükspor: Metehan Bakkallar , Ali Mert Işık , Erdem Korkmaz Güner , Furkan Özyapı (Efkan Kargoğlu dk. 83 ), Batuhan Boyoğlu, Evren Kilarci , Alihan Bel (Oktay Top dk. 66 ), Sercan Bıyıklı , Ömürcan Yıldırımlı , Tayfun İkiz, Emir Süleyman Öztürk (Çağkan Çakır dk. 66 )
Goller: Batuhan Boyoğlu (dk. 10) (Gölcükspor), Mutlu Aksu Doğan (dk. 49), Rıza Altıntaş (dk. 62), Gökdeniz Bayraktar (dk. 82) (Kocaelispor)
Sarı kart: Batuhan Boyoğlu (Gölcükspor)
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