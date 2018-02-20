Ziraat Bankası set vermedi!
Efeler Liginde 21. hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediye’yi konuk etti. Başkent Voleybol Salonunda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-0 galip tamamlayan taraf oldu. Karşılaşmanın setleri 25-21, 25-21, 25-15 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı.
SALON: Başkent Voleybol Salonu
HAKEMLER: Onur Hoşnut - Bilal Çağlar
SETLER: 25-21, 25-21, 25-15
SÜRE: 1 saat 17 dakika
ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Bartosz Kurek, Koray Şahin, Dawid Konarski, Emre Savaş, Oleg Antonov (Volkan Döne (L) )
İBB: Burak Güngör, Berkan Eryüz, İbrahim Emet, Samuel Tuia, Murat Yenipazar, Kadir Cin (Nuri Şahin (L), Enes Atlı, Emre Tayaz)
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