« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Voleybol>Ziraat Bankası namağlup devam ediyor

Ziraat Bankası namağlup devam ediyor

Voleybol Efeler Ligi'nin 7. haftasında Ziraat Bankası, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

AA
SON GÜNCELLEME

 

 

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Kaliberda, Vahit Emre Savaş, Konarski, Cacic, Koray Şahin (Volkan Döne, Serkan Kılıç, Vefa Yılmaz, Emre Tayaz, Burhan Zorluer)

İnegöl Belediyespor: Antanovich, Cansın Hacıbekiroğlu, Gökhan Çatal, Gazmend, Cansın Çınar, Klapwijk (Caner Dengin, Berkay
Bayraktar, Tunç Ayhan, Anıl Tokat, Ceyhun Tendar)
Setler: 25-16, 25-21, 22-25, 25-15

Süre: 101 dakika (22, 26, 29, 24)

Başkent temsilcisi, bu sezon ligdeki 7. maçından da galip ayrıldı. İnegöl Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.

Ziraat BankasıVoleybol efeler LigiVoleybol
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL