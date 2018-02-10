Ziraat Bankası evinde kayıp
Voleybol Efeler Ligi 19. hafta maçında Afyon Belediyesi Yüntaş, deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, İbrahim Ünal
Ziraat Bankası: Vefa Yılmaz, Kaliberda, Antonov, Konarski, Emre Savaş, Koray Şahin (Volkan Döne, Enes Atlı)
Afyon Belediyesi Yüntaş: Muhammet Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Cüneyt Dağcı, Olli, Mustedanovic, Dmitrii (Beytullah Hatipoğlu, Burak Hascan, Doğuhan Yapıcı)
Setler: 23-25, 25-23, 21-25, 22-25
Süre: 109 dakika (26, 29, 27, 27)
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