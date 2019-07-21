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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Görkem ÇOKSEZEN
21.07.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Zinedine Zidane, Bale'in takımdan ayrılacağını açıkladı

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Zinedine Zidane, Bale'in takımdan ayrılacağını açıkladı

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımın yıldız isimlerinden Gareth Bale'in ayrılmasının an meselesi olduğunu söyledi.

 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Turnuvası'nda Bayern Münih ile karşılaşan Real Madrid, sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, Bale'in geleceği ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Zidane, "Bale oynamadı çünkü çok yakında takımdan ayrılacak. Umarım yakım zamanda takımdan ayrılır. Bu herkes için iyi olacak. Onun yeni takımına transferi üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Gallerli oyuncu ile hiçbir problemi olmadığını dile getiren Zidane, "Onunla bir sorunum yok ama bazı şeylerin yerine oturması gerekiyor. Bir karar vermeliyim. Değişmek zorundayız. Ayrılık hem teknik adamın hem oyuncunun kararıdır." dedi.

BAYERN'İN RADARINDA

Arjen Robben ve Frank Ribery ile yolları ayıran Bayern Münih'in Bale ile yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Alman temsilcisinde forma giyen yıldız futbolcu Thiago Alcantara, Bale transferinin Bayern Münih için nokta atışı olacağını dile getirdi.

Thiago, "Bayern Münih gibi bir takıma üst seviye bir oyuncu gelmesini olumlu karşılıyorum. Garet Bale gelirse kapımız ona açık olacak" dedi.

Zinedine Zidane, Balein takımdan ayrılacağını açıkladı

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