Kulüp tarihinde 100 maça ulaşan 13. teknik direktör olan Zidane, bugüne kadar 76 galibiyet, 16 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.
Real Madrid, Zidane yönetiminde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 1 La Liga şampiyonluğu, 1 de İspanya Süper Kupası kazanma başarısını gösterdi.
Fransız teknik adamla maç başına 2,73 gol ortalamasıyla oynayan Real Madrid ayrıca 40 maçlık yenilmezlik serisiyle İspanyol futbolunda bir rekora imza attı. Zidanelı Real Madrid art arda 73 maçta gol atarak Avrupa'da bu rekorun yeni sahibi olurken, dünya futbolunda ise Santos'un rekorunu egale etti.