Zenit Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Zenit Fenerbahçe maçı ile bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde nefes kesen bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikler yer alırken, spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini de merak ediyorlar. Canlı yayın bilgileri geçtiğimiz gün açıklandı. Peki Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi karşılaşması saat kaçta oynanacak, mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar.
Rus ekibi Zenit'le oynayacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmanda 116. karşılaşmasına çıkacak sarı-lacivertliler, rakip sahalarda geride kalan 115 müsabakada 65 kez yenildi, 27 galibiyet ve 23 beraberlik aldı. Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 5 deplasman maçını da kazanamazken, 4'ünü kaybetti
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki deplasman karnesi iyi değil. Sarı-lacivertliler, Zenit maçıyla Avrupa arenasında bu akşam dış sahalardaki 116. maçını oynayacak. Rakip sahalarda daha önce 115 maç yapan sarı-lacivertliler, 65 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 117 gol atarken, kalesinde 214 gol gördü.
Zenit Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Zenit Fenerbahçe UEFA maçı bu akşam Saint Petersburg şehriyle aynı ismi taşıyan statta saat 20:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiltere'den hakem Michael Oliver yönetecek.
İstatistikler
Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 27 iç saha maçının sadece birini kaybetti. Türk takımları Avrupa kupalarında Rus takımları ile deplasmanda oynadığı son 11 maçta galibiyet alamadı (4B 7M); en son Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı yenmişti.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında (ön elemeler dahil) oynadığı son beş deplasman maçında galibiyet alamadı en son Aralık 1996-Kasım 2004 arasında daha uzun bir kazanamama serisi yaşamıştı (14 maç).
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'den daha fazla sayıda farklı oyuncu kullanan iki takım var; Arsenal ve Celtic. UEFA Kupası ve Avrupa Ligi eleme turlarında ilk maçı iç sahada 1-0 kazanan takımların %57,8'i tur atlamayı başardı. Harun Tekin, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı son 19 penaltının 10'unu kurtardı. Zenit'in UEFA Avrupa Ligi'nde attığı son üç golde Daler Kuzyaev'in doğrudan katkısı bulunuyor. Islam Slimani'nin UEFA Avrupa Ligi'nde kaleyi bulan son üç şutu gol oldu (toplam altı); bu sezon bu turnuvadaki ilk üç isabetli şutunda gol atamamıştı.
Son 5 deplasmanda kazanamadı
Fenerbahçe, Avrupa'da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. Bu maçların 4'ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht'le de berabere kalarak sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da Sturm Graz karşısında elde etti.
Rusya'da galibiyeti yok
Fenerbahçe, Rusya'da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova'ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova'yla ise berabere kaldı.
Bu sezon deplasman performansı dibe vurdu
Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa'da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı.
Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Zenit karşısında Rusya deplasmanında tur arayacak. Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda tek farklı yenilgilerde bile tur atlayan taraf olacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip Zenit karşısında, deplasmanda tur arayacak. Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.
Yanal, 9 futbolcusunu kullanamayacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak. Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor. Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı. Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor.
Santrfor görevi Ayew'e
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın santrfor bölgesinde Andre Ayew'i kullanması bekleniyor. Roberto Soldado'nun UEFA listesinde yer almaması, Slimani ve Michael Frey'in ise kötü performansları nedeniyle Yanal'ın ileri uçta Ganalı isme forma vereceği öğrenildi.
Valbuena ve Benzia Rusya’ya götürülmedi
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile Saint Petersburg Stadı’nda oynayacağı karşılaşmanın 19 kişilik kadrosu açıklandı.
Cezalı olan Isla ile birlikte UEFA kadrosunda olmalarına rağmen hafif sakatlığı bulunan ve Beşiktaş derbisine saklanan Valbuena ile TFF listesinde olmadığı için motivasyonu biten Benzia kafilede yer almadı.
UEFA kadrosunda bulunmayan Mehmet Ekici, Soldado, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Dirar’dan da yoksun olan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 11:00’de kalkan uçakla Rusya’ya hareket etti.ÿ
Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu isimler yer aldı;
"Volkan Demirel, Harun Tekin, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Alper Potuk, Victor Moses, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey."
MUHTEMEL 11
Slimani’nin gözden düşmesiyle birlikte forvet hattında Ayew’i kullanmayı düşünen teknik direktör Ersun Yanal, mücadele gücü yüksek Frey’e de zorlu deplasmanda görev vermeyi planlıyor. Orta alanı 3 kişiyle güçlü tutmak isteyen Yanal’ın takımı şu 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor:
"Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, M. Topal, Jailson, Eljif, Moses, Frey, Ayewÿ
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