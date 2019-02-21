Zenit Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriZenit Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?
GeriSpor Zenit Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
21.02.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Zenit Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zenit Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Zenit Fenerbahçe maçı ile bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde nefes kesen bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikler yer alırken, spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini de merak ediyorlar. Canlı yayın bilgileri geçtiğimiz gün açıklandı. Peki Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi karşılaşması saat kaçta oynanacak, mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar.

Rus ekibi Zenit'le oynayacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmanda 116. karşılaşmasına çıkacak sarı-lacivertliler, rakip sahalarda geride kalan 115 müsabakada 65 kez yenildi, 27 galibiyet ve 23 beraberlik aldı. Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 5 deplasman maçını da kazanamazken, 4'ünü kaybetti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki deplasman karnesi iyi değil. Sarı-lacivertliler, Zenit maçıyla Avrupa arenasında bu akşam dış sahalardaki 116. maçını oynayacak. Rakip sahalarda daha önce 115 maç yapan sarı-lacivertliler, 65 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 117 gol atarken, kalesinde 214 gol gördü.

Zenit Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Zenit Fenerbahçe UEFA maçı bu akşam Saint Petersburg şehriyle aynı ismi taşıyan statta saat 20:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiltere'den hakem Michael Oliver yönetecek. 

İstatistikler

Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 27 iç saha maçının sadece birini kaybetti. Türk takımları Avrupa kupalarında Rus takımları ile deplasmanda oynadığı son 11 maçta galibiyet alamadı (4B 7M); en son Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı yenmişti.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında (ön elemeler dahil) oynadığı son beş deplasman maçında galibiyet alamadı en son Aralık 1996-Kasım 2004 arasında daha uzun bir kazanamama serisi yaşamıştı (14 maç).

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'den daha fazla sayıda farklı oyuncu kullanan iki takım var; Arsenal ve Celtic. UEFA Kupası ve Avrupa Ligi eleme turlarında ilk maçı iç sahada 1-0 kazanan takımların %57,8'i tur atlamayı başardı. Harun Tekin, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı son 19 penaltının 10'unu kurtardı. Zenit'in UEFA Avrupa Ligi'nde attığı son üç golde Daler Kuzyaev'in doğrudan katkısı bulunuyor. Islam Slimani'nin UEFA Avrupa Ligi'nde kaleyi bulan son üç şutu gol oldu (toplam altı); bu sezon bu turnuvadaki ilk üç isabetli şutunda gol atamamıştı.

Son 5 deplasmanda kazanamadı

Fenerbahçe, Avrupa'da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. Bu maçların 4'ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht'le de berabere kalarak sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da Sturm Graz karşısında elde etti.

Rusya'da galibiyeti yok

Fenerbahçe, Rusya'da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova'ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova'yla ise berabere kaldı.

Bu sezon deplasman performansı dibe vurdu

Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa'da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Zenit karşısında Rusya deplasmanında tur arayacak. Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda tek farklı yenilgilerde bile tur atlayan taraf olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip Zenit karşısında, deplasmanda tur arayacak. Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.

Yanal, 9 futbolcusunu kullanamayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak. Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor. Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı. Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor.

Santrfor görevi Ayew'e

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın santrfor bölgesinde Andre Ayew'i kullanması bekleniyor. Roberto Soldado'nun UEFA listesinde yer almaması, Slimani ve Michael Frey'in ise kötü performansları nedeniyle Yanal'ın ileri uçta Ganalı isme forma vereceği öğrenildi.

Valbuena ve Benzia Rusya’ya götürülmedi

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile Saint Petersburg Stadı’nda oynayacağı karşılaşmanın 19 kişilik kadrosu açıklandı.

Cezalı olan Isla ile birlikte UEFA kadrosunda olmalarına rağmen hafif sakatlığı bulunan ve Beşiktaş derbisine saklanan Valbuena ile TFF listesinde olmadığı için motivasyonu biten Benzia kafilede yer almadı.

UEFA kadrosunda bulunmayan Mehmet Ekici, Soldado, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Dirar’dan da yoksun olan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 11:00’de kalkan uçakla Rusya’ya hareket etti.ÿ

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu isimler yer aldı;

"Volkan Demirel, Harun Tekin, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Alper Potuk, Victor Moses, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey."

MUHTEMEL 11

Slimani’nin gözden düşmesiyle birlikte forvet hattında Ayew’i kullanmayı düşünen teknik direktör Ersun Yanal, mücadele gücü yüksek Frey’e de zorlu deplasmanda görev vermeyi planlıyor. Orta alanı 3 kişiyle güçlü tutmak isteyen Yanal’ın takımı şu 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor:

"Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, M. Topal, Jailson, Eljif, Moses, Frey, Ayewÿ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Zenit Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Malatyaspor'da eksikler can sıkıyor! Rize deplasmanına 6 eksik...

Bülent Yıldırım yaklaşık 1 yıl sonra derbi yönetecek!

İstanbul-Lizbon uçağı iptal oldu, Galatasaray taraftarı İstanbul'da kaldı...