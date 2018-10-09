Zeljko Obradovic: 'Taraftarlarımız gelip takıma destek olsunlar'

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
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09.10.2018 - 15:58, Son Güncelleme:

Zeljko Obradovic: 'Taraftarlarımız gelip takıma destek olsunlar'

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Zeljko Obradovic: 'Taraftarlarımız gelip takıma destek olsunlar'

Zeljko Obradovic, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 1907 Fenerbahçe Derneği ile İstanbul Engelli Yıldızlar Spor Kulübü arasında imzalanan isim sponsorluğu anlaşması töreninin konukları arasında yer alırken, etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeni sezonun başladığını aktaran Obradovic, "Bizim için normal program başlıyor. Ligde ilk haftayı geride bıraktık. THY Avrupa Ligi'nde Gran Canaria ile karşılaşacağız. Yaklaşık 48 saat sonra da Türk Telekom ile ligde önemli bir maç oynayacağız. Elimizden geldiği kadar antrenman yapıp, geçen sezonlarda olduğu gibi iyi basketbol oynamak istiyoruz." diye konuştu.

"Takıma destek olsunlar"

Sırp başantrenör, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 12 Ekim Cuma günü İspanyol ekibi Gran Canaria'yı konuk edecekleri maç için taraftarlara çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarlarımızın rakibe saygılı olmalarını bekliyorum. Tam saha baskısıyla agresif ve çok hızlı oynayan bir ekiple karşılaşacağız. Bizim de onlara hazır olmamız gerekiyor. Taraftarlarımız gelip takıma destek olsunlar. Onların desteği oyuncuları inanılmaz motive ediyor. İlk maçtan itibaren isteğimizi göstermemiz gerekiyor. Taraftarlarımız da istediğini göstermeli."

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