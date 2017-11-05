Zeljko Obradovic: Çok ciddi oynadık

Takımının farklı kazandığı maçın ardından basın toplantısında konuşan Zeljko Obradovic, "Her şeyin sonunda bizim için iyi bir maç oldu. Bobby'nin takıma dönmesi en pozitif olan şeylerden biri. Herkese oynama fırsatı vermek de güzel bir şey. İkinci yarıda daha iyiydik. Çok ciddi bir şekilde oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum 30 dakika boyunca maça hakimlerdi. 4 oyuncusunu oynatamamasına karşın rakip takım antrenörü olan arkadaşımı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Obradovic, taraftarların kendilerine verdiği destekten dolayı memnun olduğunu belirtirken, "Özellikle Euroleague maçlarında onlara çok ihtiyacımız var. Atmosferi sıcak tutmaları gerekiyor" dedi. Obradovic'in ardından konuşan Kostas Sloukas ise iyi ve kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "İlk yarı iyi oynadık ama kontrol bizde değildi. İkinci yarıda kontrolü aldık ve maçı kazanmasını bildik" diye