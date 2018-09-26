Zeljko Obradovic: "Bu sezon her şeyden daha önemli"

Yugoslav basketbolunun babası ‘Aca’ Nikoliç’in öğrencisi Obradoviç’e, “Fenerbahçe ustalık eseriniz diyebilir miyiz” sorusunu sorduk. Koç, “Ayaklarınız hep yere basmalı. Bu sezon her şey yeniden başlıyor!” dedi.

Fenerbahçe’nin kapısından 3 Temmuz 2013’te girdi Zeljko Obradoviç... Sarı lacivertlileri, Avrupa’nın zirvesine taşıyan Sırp koçla yeni sezon öncesi buluştuk... İşte röportajımızın detayları...

* Basketbola verdiğiniz uzun yıllar ve Fenerbahçe’de elde ettiğiniz başarılar ortadayken, “Fenerbahçe, Obradoviç’in ustalık eseridir” demek doğru olur mu koç?

- Bilemiyorum, böyle konuşmak çok kolay olmazdı herhâlde... Dürüstçe söylemek gerekirse; böyle bir şeyi asla düşünmemeliyiz. İşimizi yaptığımız için çok mutluyuz. Öyleyse hadi bu sezon yeniden başlayalım ve devam edelim! Ayaklarımız her zaman yere bassın... İnsanlara tepeden bakmadan, daima saygı duyalım. Hayatta her zaman daha önemli şeyler vardır. Özel bir şeyler yapıyoruz ve bakalım bu sezon neler olacak? Bu sezon, benim için her şeyden çok önemli!

* Genç Obradoviç’le şimdiki tecrübenizle konuşma şansınız olsaydı, ona hayatta edindiğiniz tecrübeler doğrultusunda vereceğiniz tek tavsiye ne olurdu?

- “Bazı anlarda biraz daha sakin ol” diye söylerdim.

ALEKSANDAR NİKOLİÇ’İN ÖĞRETTİĞİ DERSLER...

* Yugoslavya basketbolunun profesörü Aleksandar Nikoliç’ten öğrendiğiniz en önemli dersler neydi?

1- Her zaman çok çalış.

2- Başarıyla asla yetinme.

3- Daima ‘yol’ var, sakın doyma...

4- Saygı duy ve hep dürüst ol.

TEK BİR SIRRIM VAR: İŞİNE AŞIK BİR ADAMIM

* Koç, hakkınızda çok araştırma yapmaya, çok okumaya ve çok gözlem yapmaya çalışan biriyim. 9 EuroLeague şampiyonluğunuz var. Ama ilk günkü gibi tutkulusunuz. Bunun sırrı nedir?

- Doğru... O tutkuya ilk günkü gibi sahibim. Sır bir tanedir... Anlatmak istediğim nokta şu; basketbolu çok fazla seviyorum. İşime aşığım. Sabah uyandığımda ve buraya, ağırlık çalışmaya geldiğimde ekibimle, oyuncularımla, asistan koçumla buluşacağımı bilmek ve onlarla ofisi, salonu paylaşacağımı bilmek benim için, kulübüm için çok önemli... Hepsinin ayrı ayrı özel anlamları ve değeri var. Bizim işimiz özünde; oyunculara yardımcı olmaktan ibaret...

- Bütün bunlar, tüm oyuncularıma hiç ayırt etmeden yardımcı olmak beni mutlu ediyor. Ve bildiğiniz gibi hep söylemişimdir, “Ben bu işi mutlu olduğum sürece yapacağım...”

- Bazı zamanlarda dışarıdan çok sinirli görüldüğümü biliyorum. Ama bu benim bir koç olarak stilimdir ve yalnızca takımıma yardımcı olmak istediğim için öyle tepkiler veriyorumdur... Burada en kritik nokta; o bahsettiğiniz tutkuya sahip oluşumdur. Eğer o tutkuya sahip değilseniz, herhangi bir işi yapmamanız sizin için her zaman daha iyidir.

- Öte yandan; ben ayrıcalıklı biriyim. Bunun sebebi ise, sevdiğim işi yapıyor olmam. Hayatta her insan bu imkana sahip olamayabiliyor.

HAYATIN ANLAMI: MUTLULUK... BEN DE BASKETBOLLA MUTLUYUM

* Hayatın ve basketbolun Obradoviç için ayrı ayrı anlamı nedir peki?

- Hayat... Biliyorsunuz hayat benzersizdir. Hayat, tam olarak anlayamadığımız bir olgudur. Çünkü aslen, hayatta yapılmayı bekleyen çok sayıda güzel işler vardır. Hepimiz, mutlu hissetmek isteriz. Ve bana göre hayatın anlamı, kişinin kendine göre belirlediği mutluluk sebepleridir.

- Basketbol benim hayatımın büyük bir bölümünü kaplıyor. Basketbol belki... Hatta belki değil, kesinlikle benim hayatımdaki ilk şeydir. Onun hakkında, ailemin ve arkadaşlarımın hakkında konuşmak, mücadele etmek benim için mutluluk sebebidir. Basketbol hakkında hissettiklerimi tam anlamıyla kelimeye dökebilmem dahi çok zordur...

YUGOSLAV COĞRAFYASININ BASKETBOLDAKİ BAŞARI SIRRI...

* Yugoslavya coğrafyasının basketboldaki başarısının sırrının ne olduğuna inanıyorsunuz?

- Onların her zaman, ne kadar çok çalışmak gerektiğini kavradıklarına inanıyorum. Çalıştırdığım bütün basketbolculara, takım antrenmanının önemli olduğunu ama asıl önemli olanın bireysel çalışma, bireysel antrenmanlar olduğunu anlatmaya çabaladım. O topraklardan çok büyük basketbolcularla çalıştım. Hepsinin spor salonunda ne kadar süre ağırlık kaldırdığını, ne kadar ekstra antrenman yaptığını ve küçük detaylar üzerinde ne kadar çok çalıştığını hatırlıyorum.

OBRADOVİÇ’TEN GENÇ TÜRK BASKETBOLCULARA ÖĞÜTLER

* Türk basketbolculara, “Bu oyuncu sizin idolünüz olabilir” diyebileceğiniz bir isim var mı? Bu isim Bodiroga mı yoksa başka biri mi?

- Çok çok iyi oyuncuları çalıştırdım... Bodiroga, Djordjeviç, Daniloviç, Divac, Paspalj, Diamantidis, Jasikevicius, Alvertis, Sabonis... Fenerbahçe’de de çok büyük oyuncularla çalıştığımı biliyorsunuz. Onların tamamı, Vesely, Datome, Melli... Ama bu soruya cevap vermek çok zor anlıyor musun? Tam 27 yıldır koçluk yapıyorum (Gülüyor). Tüm jenerasyonlardan da, muhteşem örneklere sahibim...

* Genç Türk oyuncuların en büyük eksikliği size göre nedir? En çok geliştirmeleri gereken nokta ne?

- Asla hiçbir şeyle yetinmemeleri... Daima başarıya aç kalmaları... Bireysel antrenmanlarına çok önem versinler çünkü gelişimlerini sağlayacak olan tek şey ekstra ve bireysel çalışmalarıdır.

ERDEM CAN, ŞİMDİ YERİME GEÇEBİLİR

* ‘Öğrenciniz’ ve asistan koçunuz Erdem Can’ın geleceği ve Bay Gherardini hakkında neler söylersiniz?

- Erdem, basketbola benim bakış açımla yaklaşıyor. İkimiz de bu oyunu çok seviyoruz. Gelişime açık bir kişiliği var ve çok da gelişti. Şu anda benim yerime takımın başantrenörü olabilecek durumda... Ve bir gün çok çok iyi bir başantrenör olacağına eminim. Buna dair tek bir şüphem dahi yok.

- Bay Gherardini ile çok uzun süredir dostuz. 25 yıl önce Benetton’da birlikte çalışmıştık. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz, birbirimize hep destek oluyor. Onun görüşleri benim için çok çok önemli. Tüm ince detayları onunla değerlendiriyoruz. Birlikte çalıştığımız için çok mutluyum.

DUŞKO İVANOVİÇ, BEŞİKTAŞ’TA HER ŞEYİ ÇOK İYİ YAPAR

* Beşiktaş yeni başantrenörü Duşko Ivanoviç hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

- Çok uzun yıllardır dostuz. Son dönemde çok kontak kuramadık. O Panathinaikos’ta, Khimki’deydi. Ben de buradaydım. Herkese örnek bir oyuncu olduğunu hatırlıyorum. Çok çalışkandı ve bu duruşundan asla taviz vermedi. Oyuncularına en iyi şekilde yardım etmeyi kendine görev edinmiş koçlardan biridir. Beşiktaş’ta da her şeyi çok iyi yapacağına olan inancım tam...

* Son olarak, yeni sezon öncesi Fenerbahçe taraftarlarına özel bir mesajınız var mı koç?

- Evet... Tüm bu seneler boyunca verdikleri desteği takdir ediyorum. Takıma güvenmeye devam etsinler ve kritik anlarda da, normal zamanlarda da bizimle olmaktan, bizi desteklemekten geri kalmasınlar.

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