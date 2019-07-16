Zaur Sadaev, 1 yıl daha Ankaragücü ile devam! | Transfer haberleri...
Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Rus futbolcu Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
2018-2019 sezonunun ikinci yarısında MKE Ankaragücü kadrosuna katılan Rus futbolcu Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme yenilendi.
İmza töreninde Ankaragücü Kulübü Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktör Adnan Erkan yer aldı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle