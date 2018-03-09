Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe, galibiyet alırsa play-off'ları garantileyecek. THY Euroleague’in 25. haftasında Fenerbahçe Doğuş, bu akşam deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Zalgiris'i yendiği takdirde play-off'lara kalmayı garantileyecek. Peki Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında bu akşam deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 24 maçta 17 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, play-off turunu yükselmeyi garantileyen lider CSKA Moskova ve ikinci Olympiakos'un ardından üçüncü sırada bulunuyor. Eski Fenerbahçeli basketbolcu Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Zalgiris ise 15 galibiyetle Fenerbahçe Doğuş'un ardında dördüncü sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris'i yenmesi durumunda play-off turuna yükselmeyi garantileyecek. Sarı-lacivertli ekip, dokuzuncu sıradaki İspanya temsilcisi Baskonia'nın bu akşam aynı ülkeden Valencia ile yapacağı maçta yenilmesi durumunda da adını play-off turuna yazdıracak. Sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı Zalgiris 90-89 kazanmıştı.
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 25. haftasında bu akşam TSİ 21.00’de Zalgirio Arena’da Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 24 haftada 17 galibiyet ve averajla 3. sırada bulunuyor. Zalgiris ise 15 galibiyetle 4. sırada yer alıyor.
Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Doğuş maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.
10. randevu
Fenerbahçe ile Zalgiris Kaunas, Euroleague’de 2006 yılından bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 6 kez rakibini mağlup ederken, 3 kez Litvanya ekibi parkeden galip ayrıldı. Ligin ilk devresinde 14 Aralık 2017’de oynanan 12. hafta karşılaşmasında Zalgiris, 90-89’luk skorla kazanmıştı. Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris'i yenmesi durumunda play-off turuna yükselmeyi garantileyecek.
Obradovic "dalya" için sahada
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde bu akşam Litvanya ekibi Zalgiris'i yenmesi durumunda tecrübeli başantrenörüyle bu organizasyondaki 100. galibiyetini elde edecek. Sarı-lacivertli takıma Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandıran Obradovic, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 141 maçta 99 galibiyet, 42 yenilgi yaşadı - Bu organizasyonda 23. sezonunu geçiren Obradovic, 524 maçta 369 galibiyet elde ederek yüzde 70'lik kazanma oranı yakaladı.
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında THY Avrupa Ligi'ndeki 100. galibiyetini bu akşam Litvanya ekibi Zalgiris karşısında arayacak. Fenerbahçe'nin başına 2013 yılında geçen ve sarı-lacivertli takıma tarihi başarılar kazandıran Sırp başantrenör, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda sarı-lacivertlilerle "dalya" demeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Zalgiris'i deplasmanda yenerse Obradovic yönetiminde 100. Avrupa Ligi galibiyetine ulaşacak.
5 sezon 141 maç
Fenerbahçe'nin başında 5. sezonunu geçiren Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde takımıyla 141 sınava çıktı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 99 galibiyet, 42 yenilgi aldı. Fenerbahçe'ye son 3 sezonda Dörtlü Final oynatan tecrübeli başantrenör, geçen yıl takımını Avrupa şampiyonu yapmayı da başarmıştı.
Galibiyet oranı yüzde 70
Kariyerinde yaşadığı 16 Dörtlü Final'in 9'unu kazanan Obradovic, efsanesi haline geldiği Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonunda yüzde 70'lik bir galibiyet oranı yakaladı. Bu organizasyondaki ilk deneyimini 1991 yılında ülkesinde Partizan'la yaşayan Sırp başantrenör, 23. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde bugüne dek 524 maçta 369 galibiyet elde etti. Obradovic'in takımları ayrıca 155 kez de yenildi. Partizan, Badalona, Real Madrid, Benetton, Panathinaikos ve Fenerbahçe'yle bu kulvarda mücadele veren Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında da THY Avrupa Ligi'nde yüzde 70'lik galibiyet oranına ulaştı.
En fazla maç Panathinaikos'la
Obradovic, 13 sezonda 5 Avrupa şampiyonluğu kazandığı Panathinaikos'la, bu organizasyonda 286 kez parkede yer aldı. Yunanistan temsilcisi, Sırp başantrenörün yönetiminde 286 maçta 203 galibiyet elde etti, 83 yenilgi gördü. Tecrübeli başantrenör, Avrupa Ligi'nde, 1992'de ilk şampiyonluğunu yaşadığı Sırbistan ekibi Partizan'la 19, İspanya temsilcisi Real Madrid'le 37, İtalya takımı Benetton'la 23, İspanya ekibi Badalona'yla ise 18 maçta boy gösterdi. Obradovic'in Fenerbahçe'yle ise bu organizasyonda 141 maçı bulunuyor.
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