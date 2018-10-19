Zalgiris Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Zalgiris Fenerbahçe maçı, THY Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sarı Lacivertli temsilcimizin daha önce şampiyonluğu bulunan bu ligdeki sezonun üçüncü karşılaşması olacak. İlk iki maçı çok fazla zorlanmadan galibiyetle noktalayan Koç Obradoviç'in öğrencileri, bu karşılaşmayı da galibiyetle noktalayarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki, Zalgiris Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar
Zalgiris Fenerbahçe basket maçı ile Avrupa Basketbolunun bir numaralı organizasyonunda ülkemizi galibiyet serisi ile temsil etmek isteyen Sarı Lacivertli temsilcimiz, bu akşam Litvanya ekibinin salonuna konuk olacak. Peki, Zalgiris Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merak edilen o detaylar
ZALGİRİS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesi kapsamında Zalgiris, temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek. 19 Ekim Cuma günü saat 20.45'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.
Ligdeki ilk 2 maçını kazanan sarı-lacivertliler, averajla lider durumda bulunuyor. İlk iki maçında sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria ve Rusya temsilcisi Khimki'yi rahat geçen Fenerbahçe, Litvanya'da da galibiyet arayacak.
Sezona kendi sahasında İspanya ekibi Baskonia'ya yenilerek başlayan Zalgiris ise deplasmanda Anadolu Efes'i farklı geçti.
İki takım geçen sezon Dörtlü Final'de karşılaşmış ve Fenerbahçe rakibini 76-67 yenerek finale yükselmişti.
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