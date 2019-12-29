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Futbol
Haber Giriş: 29.12.2019 - 15:43,Son Güncelleme:/

Yuto Nagatomo, Galatasaray'dan Bologna'ya transfer oluyor!

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Yuto Nagatomo, Galatasaray'dan Bologna'ya transfer oluyor!

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor. Nagatomo'nun Ocak ayında Bologna'ya imza atacağı iddia edildi...

Spor Arena Dış Haber | Devre arası transfer döneminde hareketli bir dönem geçirmesi beklenen Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu.

İtalyan Gazzetta dello Sport'un haberine göre Serie A takımlarından Bologna, Yuto Nagatomo ile anlaşma noktasına geldi.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun devre arasında Bologna ile görüşeceği belirtildi.

TERİM: ''AYRILSAK DA BERABERİZ''

Fatih Terim, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçın ardından ''Yuto Nagatomo ile ayrılsak da beraberiz.'' sözlerini kullanmıştı.

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