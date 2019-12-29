Yuto Nagatomo, Galatasaray'dan Bologna'ya transfer oluyor!
Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor. Nagatomo'nun Ocak ayında Bologna'ya imza atacağı iddia edildi...
Spor Arena Dış Haber | Devre arası transfer döneminde hareketli bir dönem geçirmesi beklenen Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu.
İtalyan Gazzetta dello Sport'un haberine göre Serie A takımlarından Bologna, Yuto Nagatomo ile anlaşma noktasına geldi.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun devre arasında Bologna ile görüşeceği belirtildi.
TERİM: ''AYRILSAK DA BERABERİZ''
Fatih Terim, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçın ardından ''Yuto Nagatomo ile ayrılsak da beraberiz.'' sözlerini kullanmıştı.
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