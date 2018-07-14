Yusuf Namoğlu: 'Hakeme yediririm' deme, 'VAR' yemez!

VAR sistemi net olmayan, tartışmalı ya da diğer adıyla gri pozisyonlarda da kullanılacak mı?



VAR ‘sana göre, bana göre’ pozisyonlarına karışmamalı. VAR, açık ve net olan pozisyonlara müdahale etmeli. Grilere kesinlikle karışmayacak. O tür pozisyonları hakem nasıl yorumluyorsa o olmalı..



VAR sistemi de geldi ama hakem sayısına sadece 3 ilave yaptınız. 25 hakem yetecek mi? VAR için merkezi bir sistem kurduk. Bütün maçları Riva’daki merkezden izleyebileceğiz. 25 hakem yeterli.

Dünya Kupası’nda başarıyla devam eden VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi, yeni sezonda Süper Lig’de de uygulanacak. Her yeni sistemde olduğu gibi VAR’ın Türkiye’de nasıl uygulanacağı konusunda kafalarda soru birçok soru bulunuyor. Bu sorulara cevap bulmak amacıyla TFF’nin Riva’daki tesislerinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ile görüştük. Namoğlu, bütün soru işaretlerini gideren net yanıtlar verdi:

VAR sisteminin gelecek olması sizi rahatlattı mı?

Rahatladık. Çünkü açık olan pozisyonlar atlanıyordu. Hakemin göremediği pozisyonları artık VAR görecek.

VAR için gereken hazırlıklar yapıldı mı?

VAR sistemini bugüne dek 175 maçta denedik. Bunların içinde Süper Lig, TFF 1. Lig, Antalya’daki milli maç ve genç milli takımların maçları var. Her hakem 5 kez VAR, 3 kez de AVAR (video yardımcı hakem asistanı) oldu. Geçen sene VAR’ı uygulayan ülkelerden ne Almanya ne İtalya bizim kadar eğitim yapmadı. Son olarak Bursa ile Balıkesir arasındaki hazırlık maçında uyguladık. Sezon başlayana kadar 200’e yakın maçta denemiş olacağız.

İtalya VAR’dan nasıl bir sonuç aldı?..

Bir önceki sezona göre faul sayısı yüzde 8.8, sarı kartlar yüzde 14.7, kırmızı kartlar yüzde 14.7 azaldı. İtirazdan kaynaklanan kırmızı kartların sayısı 11’den 1’e düştü. En dramatik değişim ise aldatmalarda. Yüzde 43’lük bir azalma meydana gelmiş. Bu ne demek? ‘Hakeme yediririm’ dediğin anda VAR yemez! İtalya’daki 346 maçta tam bin 736 VAR kontrolü yapılmış. Bu ne demek? Maç oynanırken VAR, her pozisyonu didik didik inceliyor. O anda sahadaki hakem bile farkında değil.

SKANDALLAR BİTECEK ADALET GELECEK

Dünya Kupası’ndaki VAR rakamları hakkında bilgi verebilir misiniz?



62 maçın 20’sinde VAR müdahalede bulundu. Bu rakam şu anlama geliyor: VAR her maçta devreye girmiyor. 16 kez sahada inceleme yapıldı, 4 tane de direkt VAR bildirdi. VAR, 7 penaltı verdi. Hakemin verdiği 2 penaltı iptal edildi. VAR sayesinde hakem kararlarında yüzde 99.3 başarı oranına ulaşıldı. VAR, skandal dediğimiz ‘elle atılan gol, ofsayttan gelen gol veya adamı ceza sahasında biçti penaltı verilmedi’ dediğimiz pozisyonları görecek ve adalet gelecek.



Eleştirilen noktalardan biri de VAR’ın inceleme süresinin uzunluğu...



İtalya’da sezon başında bu süre 82 saniye imiş. Daha sonra hakemler tecrübe kazanınca ikinci yarıda 31.5 saniyeye inmiş. Adalet için yarım dakika çok değil.

CÜNEYT ÇAKIR GİDERSE FIFA'DAN ÇIKAR

Cüneyt Çakır’a Çin ve Suudi Arabistan’dan teklif geldiği iddiası doğru mu? Böyle bir durumda sizden izin alması gerekiyor mu?

Söylentiler var ama ciddi bir şey yok. ‘Giderim’ derse gider. İngiliz Mark Clattenburg 600 bin Euro transfer ücreti ve aylık 50 bin Euro maaşa Suudi Arabistan’a gitti. Ama ne oldu; FIFA listesinden çıktı. Yoksa Clatttenburg, 2018 Dünya Kupası aday adayı hakemlerinden biriydi. Çin’e, Suudi Arabistan’a giden bir hakem dolaylı olarak hakemliği bırakmış oluyor, FIFA listesinden çıkıyor.

Dünya Kupası finali neden Cüneyt Çakır’a verilmedi?

2014 Dünya Kupası finalini İtalyan Rizzoli yönetmişti. FIFA, arka arkaya iki finali Avrupalı hakeme vermek istemedi. İkinci sebep ise, finalin iki Avrupa ülkesi Fransa ile Hırvatistan arasında oynanması. FIFA kıtalararası dengeleri gözetip Arjantinli Pitana’yı finale verdi.