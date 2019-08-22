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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
22.08.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı ve Umut Meraş'ın ardından bir Fransa yolcusu daha...

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Umut Meraş ile birlikte son 5 sezonda 5’inci yerli oyuncusunu yurtdışına gönderen Bursaspor'da son dakika... Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan ve Le Havre Sportif Direktörü Pierre Wantiez, Etiler’de bir restoranda Ertuğrul Ersoy’un transferi için pazarlık masasına oturdu.

Sportif açıdan son yıllarda başarısız dönemler geçirmesine karşın özellikle yerli oyuncularını yurtdışına göndermeyi sürdüren Bursaspor'da kaptan Ertuğrul Ersoy da Fransa yolcusu. Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan ve Le Havre Sportif Direktörü Pierre Wantiez, Etiler’de bir restoranda Ertuğrul Ersoy’un transferi için pazarlık masasına oturdu.

Umut Meraş'ın transferi nedeniyle Fransız ekibiyle iyi ilişkiler Bursaspor'un Ertuğrul transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Bursasporun transferlerine vergi borcu engeli
Bursaspor'un transferlerine vergi borcu engeli!

Metz ve Amiens de ilgileniyor

Bursaspor altyapısında yetişen ve takım kaptanlığını yakan 22 yaşındaki stoperin tek talibi Le Havre değil. Metz ve Amiens de milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Elini çabuk tutan Le Havre'ın ise Ertuğrul transferini bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

Bursaspor'un yeni sezon kadrosundan yer almayan Ertuğrul, Yeşil Beyazlı formayı 96 kez giyerken, 4 gol atma başarısı gösterdi.

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Yusuf Yazıcı ve Umut Meraşın ardından bir Fransa yolcusu daha...

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