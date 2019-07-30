Yusuf Yazıcı transferinde son dakika! | Transfer Haberleri
Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Lille, Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı için girişimlerini sürdürüyor. Bordo mavili kulüpe son olarak 15 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklif eden Lille, son bir görüşme için Trabzon'a gelecek.
Fransız kulübü Lille, Yusuf Yazıcı aşkından bir türlü vazgeçmiyor. Oyuncu için son olarak Trabzonspor yönetimine, '15 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 15 pay' teklif eden Fransızlar geri çevrilmişti.
Bordo-mavililerin 20 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği 22 yaşındaki futbolcuyu almakta kararlı olan Lille yetkililerinin, son bir görüşme için Trabzon'a geleceği öğrenildi.
Fırtına Obi Mikel'e kavuştu
Trabzonspor'un yaklaşık 1 ay önce 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı John Obi Mikel dün gece Trabzon'a geldi.
32 yaşındaki Nijeryalı orta sahayı çok sayıda bordo- mavili taraftar meşalelerle karşıladı. Obi Mikel, taraftarların isteklerini kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle