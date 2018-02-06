Yusuf Yazıcı, Gençlerbirliği maçında yok
Göztepe karşılaşması öncesinde kart sınırında bulunan Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Mücadelenin 61. dakikasında Olcay Şahan’ın yerine oyuna giren 20 yaşındaki futbolcu, 87’de sarı kart gördü ve Gençlerbirliği maçı öncesinde cezalı duruma düştü.
Başkent temsilcisi karşısında forma giyemeyecek olan genç yıldız maçın ardından yaptığı açıklamada, “Galibiyet için her şeyi yaptık ancak olmadı. Bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyorduk. Çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.
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