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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
05.06.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı: "Fransa'dan neden puan almayalım?"

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Yusuf Yazıcı: "Fransa'dan neden puan almayalım?"

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Yusuf Yazıcı, "Fransa maçında da çok iyi işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Evet zor bir maç olacak ama neden olmasın, neden onları yenmeyelim, neden puanlarla ayrılmayalım" dedi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım, müsabakalar öncesinde Antalya kampında antrenmanlara devam ediyor. Milli Takım oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Yusuf Yazıcı, düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Geri sayımın başladığı Fransa maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, Fransa'nın son Dünya Şampiyonu olan bir takım olduğunu anımsatarak zor bir maç olacağını belirtti. Yazıcı, "Bizler şu an çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. İki çok güzel hazırlık maçı oynadık ve kazandığımız için de mutluyuz. Özgüvenimiz açısından iyi oldu. Fransa maçının da güzel bir oyun olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Neden puan almayalım?"

Trabzonspor'da güzel bir sezon geçirdiklerini ifade eden Yazıcı, sezon sonrası Abdulkadir ve Uğurcan'ın milli takıma katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yazıcı, "Fransa maçında da çok iyi işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Evet zor bir maç olacak ama neden olmasın, neden onları yenmeyelim, neden puanlarla ayrılmayalım? Kampta da çok güzel bir arkadaşlık ortamı var, çok deneyimli ağabeylerimizle birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Fransa maçının ardından oynanacak İzlanda karşılaşmasına da önem verdiklerini vurgulayan Yazıcı, "Sahaya çıktığımız zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İnanıyorum ki önce Fransa sonra da İzlanda maçını en güzel şekilde tamamlayacağız" dedi.

Çağlar: "Sadece maç saatini bekliyoruz"

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü de, çok güzel iki hazırlık maçının geride kaldığını dile getirerek, "Çok zor bir maç bizi bekliyor ama biz ne olursa olsun hocamızın verdiği taktiksel zihinden çıkmadan 90 dakika oynamak istiyoruz. İyi geçeceğini düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Milli takımda resmi maç hazırlık maçı olmadığını düşündüğünü söyleyen Söyüncü, "Çıktığımız her maçı yenmek için çıkıyoruz" dedi. Fransa maçında da 90 dakika boyunca ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini kaydeden Söyüncü, "Hocamız da bize karşı çok iyi. Sadece maç saatini bekliyoruz diyeyim" açıklamasını yaptı.

Yusuf Yazıcı: Fransadan neden puan almayalım

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Yusuf Yazıcı: Fransadan neden puan almayalım

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