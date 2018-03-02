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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Yusuf Serdar Çoban'ın gözü milli formada!
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Sıradaki Haber:Gençlerbirliği'ni uçuran adam Sessegnon

Futbol
aa-spor
02.03.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

Yusuf Serdar Çoban'ın gözü milli formada!

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen Yusuf Serdar Çoban, yakın gelecekte A Milli Futbol Takımı'nda oynayacağına inandığını söyledi.

Almanya'da doğup büyüyen gurbetçi futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Milli Takımı adına oynamaktan gurur duyacağını bildirdi.
Forvette görev yapan 21 yaşındaki Yusuf Serdar, "İlerleyen zamanlarda A Milli Takım'da forma giyeceğime inanıyorum. Her oyuncunun hedefi ülkesinin milli formasını giymek olmalıdır. İnşallah yakın zamanda gerçekleşir." diye konuştu.

- "SÜPER LİG'E ÇIKMAYI HAK EDİYORUZ"

Aytemiz Alanyaspor'dan devre arasında İstanbulspor'a kiralanan Yusuf Serdar Çoban, takım olarak sergiledikleri performansla Süper Lig'e çıkmayı hak ettiklerini belirtti.

İyi takım olduklarının altını çizen genç futbolcu, "İstanbulspor'da olmaktan memnunum. Herkes birbirine çok saygılı, birbirimize çok yardımcı oluyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. Süper Lig'e çıkmayı hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- CENK TOSUN VE SUAREZ'İ ÖRNEK ALIYOR

Beşiktaş'tan devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun ve İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen Uruguaylı yıldız Luis Suarez'i kendisine örnek aldığını anlatan Yusuf Serdar, şöyle devam etti:
"Çok akıllı oyuncular. Basit oynuyorlar. İnşallah onlar gibi başarılı olurum. Hocamızdan çok şey öğreniyorum. Kendimi uzun süredir İstanbulspor'da forma giyiyormuşum gibi hissediyorum. Daha iyi olmak istiyorum."

- "VAGNER LOVE, BEŞİKTAŞ'A GÜÇ KATACAKTIR"

Sezonun ilk yarısında Aytemiz Alanyaspor'da beraber oynadığı Vagner Love'ın çok zeki bir oyuncu olduğunu aktaran Yusuf Serdar Çoban, şunları kaydetti:
"Futbolu basit oynuyor. Bunu yaparak çok başarılı oluyor. Fiziksel olarak çok iyi ve çok hızlı bir oyuncu. Süper Lig'deki savunmacılara büyük sorunlar yaşatıyor. Ondan çok şey öğrendim. Karakter olarak da çok iyi biri. Alanyaspor'da bana çok yardımcı olurdu. Beşiktaş'a güç katacaktır."

- ALMANYA VE İNGİLTERE'DE OYNADI

Almanya'nın Aalen takımında futbola başlayan Yusuf Serdar Çoban, sonrasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'nin altyapısına transfer oldu ve 5 yıl İngiltere'de yaşadı.

Ardından Almanya temsilcisi Hoffenheim'a geçen ve burada ikinci takımda oynayan Yusuf Serdar Çoban, sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu, devre arasında da İstanbulspor'a kiralandı.

Alanyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 5 maçta forma giyen Yusuf Serdar Çoban, Türkiye Kupası'nda 3 maçta 3 gol attı. Genç oyuncu, yeni takımı İstanbulspor'da ise 2 maçta forma giydi.

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