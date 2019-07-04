Yusuf Erdoğan askıda!
Henüz imza atmadan askerliğini yapmaktayken Galatasaray forması giymesi hoş karşılanmayan Yusuf’un transferi şimdilik beklemeye alındı.
Adem Büyük, Babel, Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener’i kadrosuna katan Galatasaray’da Yusuf Erdoğan’ın transferi beklemede...
Bonservisi elinde olan ve İstanbul’da hazırlıklarını sürdüren Yusuf’un, henüz imzayı atmadan askerde iken Galatasaray forması giymesinin sarı kırmızılı yöneticiler tarafından doğru bulunmadığı öğrenildi.
GÖRÜŞME YAPILACAK
Galatasaray’ın, eski Bursasporlu futbolcuyu alma konusunda acele etmeyip biraz bekleyip sürece göre hareket edeceği belirtilirken, Yusuf Erdoğan da konuyla ilgili sessizliğini koruyor.
Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde yöneticilerle bir araya gelip konumunu netleştirmek istediği ifade ediliyor.
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