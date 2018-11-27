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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.11.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Yuri Semin: Terim, kurnaz bir teknik direktör

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Yuri Semin: Terim, kurnaz bir teknik direktör

Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Yuri Semin, yarın Galatasaray karşısında az hata yaparak oynamaya çalışacaklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak Lokomotiv Moskova'nın çalıştırıcısı Semin, maçın oynanacağı Lokomotiv Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Semin, cezalı ve sakat oyuncuları nedeniyle Galatasaray'ın son dönemde farklı taktiklerle sahaya çıkmasına karşı hazırlıklı olup olmadıklarına ilişkin bir soru üzerine, "Galatasaray çok iyi bir takım, 2-3 ayrı taktikle oynayabilirler ve bu taktikleri de aynı başarıyla yerine getirebilirler. Bizim kendimize bakmamız lazım. Fatih Terim kurnaz bir teknik direktör, nasıl bir taktik seçeceğini bilemeyiz." ifadelerini kullandı.

Türk takımlarının, yüksek teknik kapasiteye sahip olduklarını vurgulayan Semin, "Biz de iyi bir takımız. Pozisyon buluyoruz ama golleri atamıyoruz. Yarın oynanacak maç öncesinde daha çok kendi hatalarımızı aza indirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Rusya Premier Lig'deki yoğun takvime de değinen Semin, "Takvim konusunda bazı değişikliklerin yapılması için federasyona başvurduk ancak olumlu bir yanıt alamadık. Galatasaray maçını da kattığımızda mevcut takvimimiz çok zor. Ancak takımızın kondisyonu iyi durumda ve sakat oyuncumuz yok. 20 kişilik oyuncu grubumuz var ve çıkıp oynayacaklar." yorumunu yaptı.

Toplantıda söz alan Lokomotiv Moskova'nın savunma oyuncusu Boris Rotenberg ise Galatasaray'a saygı duyduklarını belirterek, "Öncelikle kendimize güveniyoruz. Yarın sahada savaşacağız ve bu savaşa kim daha çok hazırsa, o kazanacak." şeklinde konuştu.

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