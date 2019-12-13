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Futbol
aa-spor
13.12.2019 - 21:09, Son Güncelleme:

Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı!

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Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı!

Yunanistan Super Ligi 18. hafta maçlarında görev yapacak hakemler, son dönemde haklarında yapılan olumsuz yorum ve uğradıkları sözlü şiddet nedeniyle maçlara çıkmayacaklarını açıkladı.

Hakemler, Merkez Hakem Kuruluna gönderdikleri mektupta, kendilerinin sözlü şiddetten yeteri kadar korunmadığını iddia etti.

Mektupta, "Korkutma ve iftira amaçlı hakemlere karşı açılan davalar bardağı taşıran son damla oldu. Bütün bunlara karşı 18. hafta maçlarına çıkmama kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

18. hafta programında PAOK-AEK derbisi de yer alırken, konuyla ilgili şu ana kadar Yunanistan Super Ligi ve Yunanistan Futbol Federasyonu (EPO) tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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