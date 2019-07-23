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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.07.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Galatasaray maçını düşünmüyoruz

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Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Galatasaray maçını düşünmüyoruz

Afyonkarahisar'da Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, "Kazanma alışkanlığı olan bir takım yaratmak istiyoruz. İlk hafta oynayacağımız Galatasaray maçını hiç düşünmüyoruz. Yeni yapılanmaya öncelik verdik" dedi.

Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde çalışan yeşil-siyahlı ekipte, çalışmalara bazı yabancı futbolcuların katılmadığı kaydedildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışmada, pas organizasyonları yapıldı.

'5-6 OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR'
Antrenmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulanan teknik direktör İldiz, 7 oyuncu transfer ettiklerini, halen 5-6 oyuncuya ihtiyaçlarının bulunduğunu belirtti. İldiz, "Afyonkarahisar'daki çalışmalardan memnunuz. Hava koşuları da bize yardım etti. Tesisler iyi. Bu nedenle ikinci etap çalışmalarımıza da burada başladık. İlk etap çalışmaları verimli geçti. İlk etapta 7 arkadaşımızı transfer ettik. Şu anda transfer çalışmalarımız devam ediyor. En az 6 arkadaşımızı daha bu takıma katmak zorundayız. Bu yönde çalışmalar devam ediyor. İlk etap sonunda Altay ile hazırlık maçı oynadık. Bu etapta biraz daha saha çalışmalarına önem vereceğiz. Hazırlık maçlarımızı çoğaltacağız. Kampımız bittikten sonra bir tane daha maç oynayacağız ve lige hazırlanmış olacağız. İlk etap çalışmalarından memnunum. Sadece oyuncu eksikliğim var. İnşallah 5 ve 6 arkadaşımızı takıma katmış oluruz ve lige hazırlanmış oluruz" dedi.

'KAZANAN BİR TAKIM YARATMAK İSTİYORUZ'
Amaçlarının kazanma alışkanlığı olan bir takım yaratmak olduğunu söyleyen İdiz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim bütün amacımız ekibimizle beraber kazanma alışkanlığı olan takım yaratmaktır. Bunu yapmak için de ona göre futbol oynamamız lazım. Pozitif ve çağdaş futbol oynamamız lazım. Savunma ve ofansif anlamında çalışmamız lazım. Ayrıca bu çalışmaların tamamını burada yapmaya devam edeceğiz. İnşallah lige kadar eksiklerimizi gideririz. Yeni transferlerimizin uyumu iyi gidiyor. Lig tecrübesi olan arkadaşlarımızı tercih etmeye çalıştık. İlk etabın sonunda Sacko'yu aldık. Sacko'nun küçük bir sıkıntısı var ve 10 gün takımdan ayrı çalışacak. Yeni transferlerimizin takıma adaptasyon sorunu kalmadı ve eksiklikleri de yok."

Yücel İldiz, ilk hafta oynayacakları Galatasaray maçını ise hiç düşünmediklerini, yeni yapılanmaya öncelik verdiklerini sözlerine ekledi.

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Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Galatasaray maçını düşünmüyoruz

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