Yücel İldiz: En az 2 ismi daha takıma kazandıracağız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYücel İldiz: En az 2 ismi daha takıma kazandıracağız
GeriFutbol Yücel İldiz: En az 2 ismi daha takıma kazandıracağız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
27.08.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Yücel İldiz: En az 2 ismi daha takıma kazandıracağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yücel İldiz: En az 2 ismi daha takıma kazandıracağız

Galatasaray ve Antalyaspor'u 2-0 yenerek 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e muhteşem bir giriş yapan Yukatel Denizlispor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçına 3 puan parolasıyla hazırlanırken, Teknik Direktör Yücel İldiz en az 2 transfer daha yapılması için ısrarcı.

Alınan iyi sonuçlara ve oynanan pozitif futbola rağmen halen eksiklerinin bulunduğunu dile getiren İldiz, "2 Eylül'e kadar transfer dönemi sürecek. Biz en az 2 ismi daha takıma kazandıracağız. Bu oyuncular yabancı olacak, görüşmelerimiz sürüyor. Elbette bize fayda sağlayacak yerli futbolcuları bulursak da transfer edebiliriz. Ancak eksik bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum. Galatasaray ve Antalyaspor maçlarını kazansak da aksayan yanlarımızı görmek zorundayız. Takviyeler yapılınca ve adaptasyon sorunu tamamlanınca daha güçlü duruma geleceğimize inanıyorum" dedi.

Yeni transferlerin yanı sıra geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyon olan kadrodaki futbolcuların da Süper Lig'de çok iyi mücadele ettiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Kalecimiz Stackhowiak 2 penaltı kurtardı. Mbamba 2 asist yaptı, Recep gol attı. Aissati ve Oğuz hep süre aldı. Keremcan, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık da kadromuzda. Hepsinden çok memnunum. Son transferlerimiz de hazır hale gelecekler. Trabzonspor'dan transfer edilen Olcay geçen hafta kadrodaydı. Şimdi milli maç arası verilecek, bu periyot bizim toparlanmamızı sağlayacak" diye konuştu.

Göztepe ile oynayacakları maçı da değerlendiren Yücel İldiz, "Göztepe sezoona istediği gibi başlayamadı. Bizim maçımızda çıkışa geçmek isteyecekler, zorluk derecesi yüksek bir müsabaka olacak. Ege'nin iki güzide ekibinin mücadelesi futbolseverlere keyif verecek" yorumunu yaptı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Yücel İldiz: En az 2 ismi daha takıma kazandıracağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
UEFA'dan Cantona'ya ödül
İtalya onu konuşuyor! 15'lik Türk futbolcu Alpaslan Tahsin....
Mahkeme Galatasaray'da seçim ile ilgili kararını verdi! İşte o belgeler...
Beşiktaş'ta Nkoudou idmanı yarıda bıraktı!