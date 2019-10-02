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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.10.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Yücel İldiz: "Denizlispor olarak futbolun gereği neyse sahada yapacağız"

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Yücel İldiz: "Denizlispor olarak futbolun gereği neyse sahada yapacağız"

Yukatel Denizlispor’da teknik direktör Yücel İldiz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cuma günü deplasmanda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdüren yeşil-siyahlılarda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İldiz, "Milli maç arasından sonra iyi başlamak istiyorduk. Skorlar istediğimiz gibi gitmedi. Sahamızda 2 maç kaybetmek hoş olmadı. Son oynadığımız Kasımpaşa maçı bizim için trajik bir karşılaşma oldu. Oyun adına her şeyi yaptık ancak inanılmaz goller kaçırınca kaybeden taraf olduk. Skorlara bakıldığında ikinci periyoda iyi başlamadık. Malatyaspor karşısında zorlu bir müsabaka oynayacağız. İyi futbol, puan ve puanlar adına bu karşılaşmada her şeyi yapacağız" dedi.

Son karşılaşmalarda oyun olarak iyi bir performans ortaya koyduklarını ancak istedikleri golü atamadıklarını ifade eden Yücel İldiz, "Şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. Denizlispor olarak futbolun gereği neyse sahada yapacağız. Çağdaş futbol adına, kentimizi en iyi temsil etme anlamında, sahada gereken mücadeleyi her zaman vereceğiz. Bundan ben ve ekibim taviz vermeyeceğiz. Futbolda bazen istediğiniz şeyler olmayabiliyor. Topun çizgiyi geçmesi gerekiyor. Son iki maçta her şeyi yaptık ancak çizgiyi geçemedik. İnşallah bu sefer futbol şansı da yanımızda olur ve topları içeri sokarız. İki haftadır kaçırdıklarımızı bu hafta atmak istiyoruz" diye konuştu.

Süper Lig’de Denizlispor, bu hafta Yeni Malatyaspor’a konuk olduktan sonra sezona verilecek milli maç arası sonrası 20 Ekim’de Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

RODALLEGA’YA GÜVENİ TAM

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray ağlarını sarstıktan sonra 5 maçtır suskun kalan Kolombiyalı yıldız Hugo Rodallega’ya destek verdi.

Rodallega’nın son haftalarda kaçırdığı gol pozisyonları hakkında konuşan İldiz, "Hugo Rodallega ve diğer futbolcularımla sürekli görüşüyorum. Sadece o gol kaçırmıyor. Rodallega lider oyuncumuz olduğu için onun kaçırdıkları çok ön plana çıkıyor. Bu nedenle bu baskıyı kaldıracak olgunlukta ve tecrübede bir futbolcu. Oyuncu arkadaşlarımla görüştüğümde, ’Hocam iyiyiz. Kötü giden bir şey yok. Kaçırdıklarımızı atacağız’ dediler. Bu konuda oyuncularımın üzerinde baskı oluşturmak istemiyorum. Hugo Rodallega da çok tecrübeli bir isim. Özellikle bu mevkide oynayan arkadaşlar gol atamadıkça ister istemez o baskıyı hissediyor. Ancak bir gol atarsa da gerisi gelir" şeklinde konuştu.

Yücel İldiz: Denizlispor olarak futbolun gereği neyse sahada yapacağız

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