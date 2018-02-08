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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerYok artık Beşiktaş! Kasasına giren dev rakam...
Spor Arena Yok artık Beşiktaş! Kasasına giren dev rakam...
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Sıradaki Haber: Selka ilk maçından galip ayrıldı!

Spor Arena
08.02.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

Yok artık Beşiktaş! Kasasına giren dev rakam...

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Gelirlerini yüzde 42 artıran Beşiktaş, bu alanda Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea gibi Avrupa’nın devlerini gerisinde bıraktı.

KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa’nın 12 şampiyonunun finansal performansını inceledi. Gelirlerini yüzde 42 artıran Beşiktaş, bu alanda Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea gibi Avrupa’nın devlerini gerisinde bıraktı.

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, “Beşiktaş başarı ile gelir dengesini çok iyi kurdu. İyi futbol ve kupaları nakite çeviren siyah-beyazlılar, harcamalarını da bu çerçevede yaparak sürdürülebilir bir kulüp haline geldi” dedi.

KPMG Football Benchmark ekibi ‘Şampiyonlar Raporu 2018’i yayımladı. Raporda Avrupa’nın 12 ülkesinde şampiyonluğa ulaşan futbol kulüplerinin finansal performanslarını inceledi. Türkiye’de son iki yılda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ın yer aldığı araştırmada siyah-beyazlıların yükselişi dikkat çekti.

Euro üzerinden yapılan değerlendirmede Kara Kartallar, 19 milyon euro gişe, 69.1 milyon euro yayın, 57 milyon euro da pazarlama ve diğer gelirlerden elde etti. Beşiktaş’ın toplam geliri geçen yıla göre yüzde 43 artarak 145.1 milyon euroya ulaştı. Toplam antrenör ve oyuncu kadrosuna 70.1 milyon euro ödeyen Beşiktaş’ın harcamaları, toplam gelirinin yüzde 48’ini oluşturdu.

Siyah-beyazlılar gelirindeki yüzde 43’lük artışla Avrupa’da kazancını en hızlı artıran üçüncü kulüp oldu. Karını yüzde 86 artıran Fransa Şampiyonu Monaco bu alanda ilk sırayı alırken, İskoç Şampiyonu Celtic (yüzde 52) ikinci oldu. Avrupa devleri ise sınıfta kaldı. Real Madrid’in gelirleri yüzde 8, Juventus’un yüzde 21 arttı. Bayern Münih’in karında yüzde 1 azalma yaşanırken, Chelsea de bir önceki sezona göre eksi yüzde 4 kar etti.

BEŞİKTAŞ DENGELİ HARCAMA YAPIYOR
Raporda kulüplerin, futbol takımlarına yaptıkları harcamalar da yer aldı. UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralları arasında kulüplerin gelirlerinin yüzde 70’inden fazlasını futbol takımı için harcayamayacağı yer alıyordu. Finansal Fair-Play takibinde bulunmayan kulüpler kurala uymak zorunda değil. Ancak UEFA’nın bu çerçevede yaklaştığı Beşiktaş, geçen yıl gelirlerinin yüzde 48’ini futbol takımına harcadı. Siyah-beyazlılar, gelirlerinin yüzde 45’ini oyuncu ve antrenörlerine kaynak olarak kullanan Bayern Münih’ten sonra bu alanda en dengeli harcama yapan ikinci takım oldu.

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, “Beşiktaş’ın gelirlerini düzenli bir şekilde artırması, Şampiyonlar Ligi’nde oynayıp, yayın ve tribün gelirlerini yükseltmesiyle de doğru orantılı. Ancak araştırmayı incelediğimizde gelirlerinin yüzde 48’ini futbol takımına aktaran siyah-beyazlıların doğru bir yapılanma içerisinde olduklarını ve gelirlerinde kayıp yaşasa da bu yapıyı koruyabileceğini görüyoruz” dedi. (Haber7)

 

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