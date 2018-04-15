Yılmaz Vural'ın öğrencileri coştu! 5-0
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor, sahasında Samsunspor'u 5-0 yendi.
Ligin 31. haftasında Eskişehirspor ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Yılmaz Vural'ın takımı Karadeniz ekibini 5-0 gibi farkli bir skorla mağlup etti.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz (Dk. 73 Aykut Akgün), Kaan Kanak (Dk. 73 İbrahim Halil Öner), Akaminko (Dk. 80 Mehmet Özcan), Hasan Hüseyin Acar, Hürriyet Gücer, Bilal Aziz Özer, Semih Güler, Hasan Ayaroğlu, Bruno Mezenga, Bedirhan Altunbaş
Samsunspor: Furkan Köse, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel (Dk. 52 Burhan Arman), Kenan Karışık, Oğuz Gürbulak (Dk. 60 Chibuike), Samed Hakan Kılıç, Çağrı Ortakaya, Ayite, Erkam Reşmen, Samaras, Ahmet Cebe (Dk. 46 Enes İslam İlkin)
Goller: Dk. 18 Bruno Mezenga, Dk. 28 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 40 ve 69 Hasan Ayaroğlu, Dk. 45 Kaan Kanak (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 30 Çağrı Ortakaya (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Bruno Mezenga, Dk. 38 Bilal Aziz Özer, Dk. 42 Semih Güler, Dk. 53 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle