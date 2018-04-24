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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.04.2018 - 16:29, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural'dan taraftara çağrı

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Yılmaz Vural'dan taraftara çağrı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, taraftara hafta sonu oynayacakları Boluspor maçında tribünleri doldurmaları çağrısında bulundu.

Vural, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'un tüm kurumları ile birlikte el ele verip bu zor durumdan çıkacağına inandığını söyledi.

Futbolun sadece spor olmadığını belirten Vural, "Futbol, çok önemli bir sosyal olay. Eskişehir'in de sosyal olayı. Kentin en önemli markası." ifadelerini kullandı.
Vural, kentteki otellerin hafta sonu dolduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kent yöneticileri bu şehir için o kadar çok şey yapmış ki başka kentlerden Eskişehir'de iki gününü geçirip çoluk, çocuk herkesin gezip, eğleneceği bir ortam oluşmuş. Hep beraber omuz omuza vererek önümüzdeki yılın hem ekonomik hem de kadrosal anlamda sorunlarını çözmüş, bu yarışı tekrar başarmak adına iyi bir kadro oluşturup devam eden bir Eskişehirspor oluştururuz. Taraftarımızdan hafta sonu oynayacağımız Boluspor maçında tribünlerin doldurmasını bekliyoruz. Biz bu işi çok ciddiye alıyoruz. Her takım sahaya çıktığında maç kazanmak istiyor. Hazırlıklarımız tamam."

"Cumhurbaşkanıma çağrıda bulunuyorum"

Yılmaz Vural, bir gazetecinin geçen hafta oynanan Gaziantepspor maçının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk futbolu ile ilgili yaptığı çağrıya ilişkin sorusu üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımıza ilk defa değil sürekli çağrıda bulunuyorum. Onu da gördüğümüz yerde 'Ne oldu ikide bir çağrıda bulunuyorsun?' diyor. Bunun esprisi şu, bu konuyu çözecek tek muhatap onu görüyorum ben. Bana göre ülkenin gündemi kadar spor da önemli diye düşünüyorum. Sporun, sağlık, sosyal, sportif, tanıtım boyutu var. Bugün Türkiye'de, milli savunma, ekonomi, milli eğitim neyse sporu da bu önem sıralamasına göre bunların içinde görürsek bu iş düzelir. Bu yüzden Cumhurbaşkanıma çağrıda bulunuyorum; beni oraya çağırsa ne olacak oturup karşılıklı 33 yıldır Türkiye'de ne yaşadıysam, özellikle anlatabilirim. Saklamadan, etmeden bir ağabey kardeş gibi, arkadaş gibi onu bilgilendirmeye çalışırım."

"Gaziantep'de 33 bin kişilik statta içim acıdı"

Türkiye'de son zamanlarda seyirciler için güzel statların yapıldığına işaret eden Vural, şunları kaydetti:

"Gaziantep'de 33 bin kişilik statta içim acıdı, niye yaptık biz bu stadı, bu güzelliği niye ortaya koyduk? Herkes çoluğu çocuğu ile gelsin, müthiş bir ortamda maçı seyretsinler. Eski statları düşünün tuvaletleri rezalet, pislik içinde. Şimdi o kadar güzel ki. Ancak yaptığınız statları da korumalısınız. Onun içini doldurmak var. Bu kadar güzel paralar harcanmış ve yapılmış stat içinde birileri yarışması lazım. Bakıyorsunuz burada yarışacak gençlik yok. Süper Lig'e dönün 14'ü yabancı. Biz yabancılar yarışsın diye mi yaptık burayı? Ülke ilk önce kendi insanına bunu yapmak zorunda."


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