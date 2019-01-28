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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
28.01.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural, Volkan Şen'i açıkladı!

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Yılmaz Vural, Volkan Şen'i açıkladı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, "Denizlispor maçında kötüydük. Bazen oyuncuların teknik ve taktik açıdan anlam veremediğimiz maçları olabiliyor. Takım olarak kötüydük. Ancak biz bu maçı unuttuk" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Denizlispor'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından bugün Aytaç Durak Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Akşam 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adanaspor ile Ümraniyespor'un oynayacağı maçı da izleyeceklerini belirten Vural, Denizlispor mücadelesiyle ilgili, "Takımda 1-2 oyuncu kötü olursa, bunda bir mana ararsınız. Ama bazen oyuncuların teknik ve taktik açıdan anlam veremediğimiz maçları olabiliyor. Olumsuz düşündüğümüzde oyuncular ya teknik direktör gitsin diye ya da başkandan memnun olmadığı için kötü oynar. Ancak dün takımın kötü olmasının bu konuyla bir ilgisi yok. Kötü oynadık, bitti. Bu maçta takım olarak kötüydük. Analiz bile yapmadım. Çünkü biz unuttuk bu maçı. Böyle bir maçı oynamadık biz" açıklamasını yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, yeni transfer edilen 7 oyuncunun oynatılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere, "Biz bu oyuncuları oynatmak için çok ciddi paralar verdik. Bu oyuncuların 1 dakika dahi oynatılmaması, bu sefer de tam tersi bir yoruma neden olurdu. Oyuncularımızı 'eskiler ve yeniler' diye ayıran bir anlayış içerisinde değiliz. Tabii ki oynayacaklar" cevabını verdi.

"Murat Sancak'ın üzüntüsünü paylaşıyoruz"

Adana Demirspor camiası olarak takımdan çok büyük şeyler beklediklerini belirten Vural, "Murat Sancak, bu takımı kurabilmek için 100 milyon TL gibi bir para harcadı. Haliyle yönetim kuruluyla birlikte takımdan beklentileri çok yüksek. Biz de yönetim kurulumuzun ve taraftarlarımızın üzüntüsünü paylaşıyoruz. Sıfırdan kurulmuş bir takımın ilk senesinde ligden çıkması zor. Umarım biz de takımımızı direkt ya da Play-off'larla Süper Lig'e çıkarırız. Bu sene çıkamasak bile Adana Demirspor'un önümüzdeki seneye çok oturmuş bir kadrosu olacak. Yani çıkamazsak da dünyanın sonu değil. Ama borçsuz ve başarıya odaklanmış, tesisleşmesini ve kurumsallaşmasını tamamlamış bir Adana Demirspor olacak" ifadelerini kullandı.

Transferin son gününe kadar görüşmeler sürecek

Yılmaz Vural, hücum hattında Mickael Pote'nin alternatifinin olmamasıyla ilgili sıkıntılarından dolayı 2 oyuncuyla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Transferin son günü olan 31 Ocak'a kadar görüşmeler sürecek. Volkan Şen de şu an burada. Bu konuyu gizli tutmaya çalışıyoruz. Onun transferinde de Fenerbahçe ile ilgili bir problem var. Bu problemle ilgili Ali Koç ile de görüştük. Eğer bu sorunu çözersek Volkan da bizimle birlikte olacak" diye konuştu.

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