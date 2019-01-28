Yılmaz Vural, Volkan Şen'i açıkladı!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Denizlispor'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından bugün Aytaç Durak Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Akşam 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adanaspor ile Ümraniyespor'un oynayacağı maçı da izleyeceklerini belirten Vural, Denizlispor mücadelesiyle ilgili, "Takımda 1-2 oyuncu kötü olursa, bunda bir mana ararsınız. Ama bazen oyuncuların teknik ve taktik açıdan anlam veremediğimiz maçları olabiliyor. Olumsuz düşündüğümüzde oyuncular ya teknik direktör gitsin diye ya da başkandan memnun olmadığı için kötü oynar. Ancak dün takımın kötü olmasının bu konuyla bir ilgisi yok. Kötü oynadık, bitti. Bu maçta takım olarak kötüydük. Analiz bile yapmadım. Çünkü biz unuttuk bu maçı. Böyle bir maçı oynamadık biz" açıklamasını yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, yeni transfer edilen 7 oyuncunun oynatılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere, "Biz bu oyuncuları oynatmak için çok ciddi paralar verdik. Bu oyuncuların 1 dakika dahi oynatılmaması, bu sefer de tam tersi bir yoruma neden olurdu. Oyuncularımızı 'eskiler ve yeniler' diye ayıran bir anlayış içerisinde değiliz. Tabii ki oynayacaklar" cevabını verdi.

"Murat Sancak'ın üzüntüsünü paylaşıyoruz"

Adana Demirspor camiası olarak takımdan çok büyük şeyler beklediklerini belirten Vural, "Murat Sancak, bu takımı kurabilmek için 100 milyon TL gibi bir para harcadı. Haliyle yönetim kuruluyla birlikte takımdan beklentileri çok yüksek. Biz de yönetim kurulumuzun ve taraftarlarımızın üzüntüsünü paylaşıyoruz. Sıfırdan kurulmuş bir takımın ilk senesinde ligden çıkması zor. Umarım biz de takımımızı direkt ya da Play-off'larla Süper Lig'e çıkarırız. Bu sene çıkamasak bile Adana Demirspor'un önümüzdeki seneye çok oturmuş bir kadrosu olacak. Yani çıkamazsak da dünyanın sonu değil. Ama borçsuz ve başarıya odaklanmış, tesisleşmesini ve kurumsallaşmasını tamamlamış bir Adana Demirspor olacak" ifadelerini kullandı.

Transferin son gününe kadar görüşmeler sürecek

Yılmaz Vural, hücum hattında Mickael Pote'nin alternatifinin olmamasıyla ilgili sıkıntılarından dolayı 2 oyuncuyla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Transferin son günü olan 31 Ocak'a kadar görüşmeler sürecek. Volkan Şen de şu an burada. Bu konuyu gizli tutmaya çalışıyoruz. Onun transferinde de Fenerbahçe ile ilgili bir problem var. Bu problemle ilgili Ali Koç ile de görüştük. Eğer bu sorunu çözersek Volkan da bizimle birlikte olacak" diye konuştu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!