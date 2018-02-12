Yılmaz Vural kötü gidişata "dur" diyemedi
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor'a 3-1 yenilen Akın Çorap Giresunspor, ikinci yarıda oynadığı 4 maçta istediği galibiyete ulaşamadı.
Ligin ilk yarısını 30 puanla 4. sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci devrede istediği sonuçları henüz alamadı.
18. haftada Boluspor'a evinde 2-0 mağlup olan Akın Çorap Giresunspor, 19. haftada Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Giresun temsilcisi, 20. haftada evinde İstanbulspor'a 1-0, 21. haftada deplasmanda Eskişehirspor'a 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Yeşil-beyazlı ekip, haftalardır alınan kötü sonuçlar nedeniyle ilk iki potasından uzaklaşırken, maç fazlasıyla 31 puanla 6. sırada yer alıyor.
Yılmaz Vural da kötü gidişata "dur" diyemedi
Akın Çorap Giresunspor'da, 20. haftada İstanbulspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Metin Diyadin istifa etmiş, Diyadin'in yerine yönetim, takımın başına Yılmaz Vural'ı getirmişti.
Yılmaz Vural ile Eskilehir deplasmanına giden yeşil-beyazlılar sahadan 3-1 mağlup ayrılırken, Akın Çorap Giresunspor'da galibiyet hasretini deneyimli teknik adam da dindiremedi.
Kazancıoğlu: "Denizlispor maçıyla çıkışa geçeceğiz"
Kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci devrede alınan kötü sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını söyledi.
Kazancıoğlu, 22. haftada 17 Şubat Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Denizlispor maçını kazanarak 5 maç sonra galibiyete ulaşmak istediklerini belirterek, "Denizlispor maçına galibiyet için çıkacağız. Sahadan mutlu ayrılarak, haftalardır süren galibiyet hasretine son verecek, yeniden çıkışa geçeceğiz. Buna inanıyoruz. Saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puanı alacağız." diye konuştu.
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