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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol HaberleriYılmaz Vural iddialı... "İnananları mahcup etmeyeceğiz!"
Futbol Yılmaz Vural iddialı... "İnananları mahcup etmeyeceğiz!"
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Futbol
IHA
10.02.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural iddialı... "İnananları mahcup etmeyeceğiz!"

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Giresunspor ile Süper Lig’e çıkma hedefleri olduğunu söyleyen Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Umarım hedeflenen yere gelinir. Tabii direkt çıkılır veya play-off olur bilemem ama iddialı insanlarız. İnananları mahcup etmeyeceğiz inşallah” dedi.

 

Akın Çorap Giresunspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor maçının hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Burada İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan A.Ç. Giresunspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yeşil-beyazlı takımla Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"KALINMAM İSTENİRSE SEVE SEVE KALIRIM"
Giresunspor ile yarım sezonluk bir sözleşme imzaladığının hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, "Sözleşmeler insanları bağlamamalı. Sonuç olarak ben, 'sözleşmeyi uzun yapayım da seneye de iş bulmuş olurum' diyen biri değilim. Sezon biter, iki taraf düşünülen hedeflere sahip olur ve tabii ki kalınmam istenirse seve seve kalırım" ifadelerini kullandı.

"UMARIM HEDEFLENEN YERE GELİNİR"
Giresun temsilcisinin çok talihsiz puan kayıpları yaşadığını vurgulayan 65 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'ye karşı kazanmayı düşünerek oynasaydı kazanırdı. Çünkü çok farklı kadroyla çıkıldı. Yani şartlar takımı buraya getirdi. Giresunspor, hedefi kupa olan bir takım değil. Ama Alanyaspor ve Başakşehir galibiyetleri de durup dururken alınmış değil. Bir şeyler yaparsanız yenersiniz. Süper Lig kökenli oyuncularımızın olduğu bir kadromuz var. Ekonomik anlamda hiç sıkıntısı yok. Çok iyi yönetilen bir kulübün oyuncuları. Tabii onlara da bize de bu yönetimin verdiği imkanları değerlendirip bir üst lige çıkmak kalıyor. İstanbulspor maçını izledim ve Metin kardeşime çok üzüldüm. Hatta aradım konuştum da. Kaybedilmiş 1 puana üzülürken 3 puandan da oldun. 90+4'te bir degaj atıldı ve maç bitti. Bu futbolda var ve Giresunspor'un çok başına gelmiş. Umarım bizim başımıza gelmez. Sağ olsun Metin Diyadin ile de konuştuk, bilgiler verdi. Biz onun bıraktığı emaneti aldık, umarım hedeflenen yere gelinir. Tabii direkt çıkılır veya play-off olur bilemem ama iddialı insanlarız. Bu işi yapabiliriz diye buralarda olduk. İnananları mahcup etmeyeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

"KOLAY VEYA ZOR MAÇ DİYE BİR ŞEY YOK"
Önümüzdeki 4 haftada 3 deplasman maçı oynayacakları ve bunlardan birinin de Ümraniyespor karşılaşması olduğuna değinen Vural, "Ümraniyespor benim her hafta gidip seyrettiğim bir takım. Bayram hoca orada benim talebem. Camiayı çok yakından tanıyorum. İnanılmaz güzel şeyler yapıyorlar. Onlar da bizim gibi her sene çıkmak için uğraşıyorlar. Tesisleşmeyi tamamlamak üzereler. Kolay değil tabii şu anda liderler ve liderle oynayacağız. Ondan evvel Elazığspor var. Hiçbir maç kolay değil. Her maç zor ama bu takım çıkmak istiyorsa herkesi her yerde yenebilecek kadar oynamalı. Yoksa şu maç kolay bu maç zor diye bir şey yok" diye konuştu.

"OLUMSUZ KONUŞMAKTAN YORULDUM"
Daha önce play-off oynattığı veya Süper Lig'e çıkardığı takımlarda görevine devam edememesinin nedenlerinin sorulması üzerine Yılmaz Vural, şunları söyledi:.

"Problemleri her gün her yerde anlatıyoruz. Ama şimdi yeni bir sayfa var. Yeni bir ortamdayız. Güzelliklerden bahsedelim. Olumsuz konuşmaktan artık yoruldum ben. Dolayısıyla burada mutluyum. Bu iki günlük süreçte bana yönetim kurulunun tavrı, oyuncularımızın bize bakışı, taraftarların sosyal medyadaki söylemleri beni çok mutlu ediyor. Bugüne kadar 4 takım çıkardık. İki tanesi finallerden döndü. Umarım Giresunspor beşinci olur. Çünkü 41 senelik bir bekleme var. Hiç kolay değil. O gün doğam bir çocuk şimdi 41 yaşında. Umarım bu özleme son veririz.".

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