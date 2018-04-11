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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
11.04.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural, Eskişehir halkından destek istedi

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Yılmaz Vural, Eskişehir halkından destek istedi

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural; takım için tüm şehrin taşın altına elini koyması gerektiğini isteyerek, "Bu çınarın devrilmesine kimsenin müsaade etmemesi lazım" dedi. 

Türkiye Spor Yazarları Derneği Eskişehir Şubesinde basın mensupları ile bir araya gelen Yılmaz Vural, Başkan Halil Ünal'ın "Hocam bizim sana ihtiyacımız var" sözü üzerine Eskişehirspor'a geldiğini dile getirdi. Takıma geliş sürecine ilişkin konuşan Vural, "Ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Camiadan federasyona kadar beni arayıp 'Eskişehirspor'a git, bu takım ligde kalmalı' dediler. O kadar önemli bir camia ve geçmişe sahip bir takım. Fikstüre baktım ve her şey kendi açımızdan olumlu. Eskişehirspor'u bu sıkıntadan kurtarmak adına bir talebimiz olmadı, öyle geldik. Para konuşmadık. Bu camianın isteğini kayıtsız şartsız kabul ettik" ifadelerini kullandı. 

"Hepsi çok ciddi maçlar" 

Kalan haftaların zorlu olduğunu ve her hangi bir şanssızlığa yer olmadığını dile getiren Yılmaz Vural, "Bundan sonra herkesi yenmemiz lazım. Berabere kalma şansımız bile yok. Hep rakiplerimizle oynayacağız. Hepsi çok ciddi maçlar. Ciddi oynamamız gereken 4 maçımız kaldı. Son 4 maçı bu kadromuzla şansızlık yaşamadan geçirmek istiyoruz. Umutsuzluk yok. Takımda herkes çok moralli" şeklinde konuştu. 

"Bu çınarın devrilmesine kimsenin müsaade etmemesi lazım" 

Takıma sahip çıkılması adına tüm şehrin taşın altına elini koyması gerektiğini belirten teknik direktör Yılmaz Vural, özellikle belediyelere ve taraftara seslendi. Yılmaz Vural, "Belediyerlerden ricam futbol önemli ve sosyal bir olay. Eskişehir halkı, Eskişehirspor ile yatıp kalkıyor. Eskişehir'in futbolun dışında kalmasına yazık olur. Bu çınarın devrilmesine kimsenin müsaade etmemesi lazım. Herkes elinden geleni yapacaktır. Taraftarı mutlu etmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Oyuncularım da bunun farkında. Taraftarın vereceği itici güç çok önemli. Bu takım inşallah ligde kalacaktır. Ligde kaldıktan sonra belki takımın ekonomik yapısının düzelmesi adına olumlu gelişmeler var. Bu ekonomik gücü tekrar toparlayıp önümüzdeki sene transferi açıp iyi kadro oluştararak yukarıya oynamak zorundayız. Eskişehirspor Süper Lige geri dönmelidir" dedi. 

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