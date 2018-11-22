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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
22.11.2018 - 15:08, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural: 'Beklenen sonuçlar gelmezse bazı oyuncuların gitmesi gerekir'

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Yılmaz Vural: 'Beklenen sonuçlar gelmezse bazı oyuncuların gitmesi gerekir'

Adana Demirspor teknik direktörü Yılmaz Vural, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor, ligin 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü saat 16.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adanaspor'la oynayacağı derbinin hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde Aytaç Durak Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda oyun kurma ve pas kontrolü çalışmasıyla devam eden antrenman, tam sahada yapılan taktik çalışma ile sona erdi.

Sakatlıkları geçen İsmail Konuk ve Herve Kage'nin de katıldığı antrenmanda bacağında ağrı hisseden Erdal Öztürk, takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanın ardından İHA Muhabirine açıklamalarda bulunan Vural, derbide takımına güvendiğini kaydederek, "Çok zor, önemli ve değerli bir maç oynayacağız. Futbol anlamında yıllara dayanan ezeli bir rekabet var. Güzel bir maç olacak. Malesef sporseverlerde eski yaklaşım yok. Taraftarlar 'Ölmeye geldik' falan diyerek, insanları ürkütüyorlar. Hayır, eğlenmeye geliyor insanlar. Herkes tuttuğu takımın başarısını görmeye, keyif almaya geliyor. Bizim de taraftarları, keyif alacakları bir oyunla buluşturmamız gerekiyor. Kısacası iki takıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.

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"Beklenen sonuç gelmezse, oyuncuların gitmesi gerektiği anlamına gelir"
Geldiği günden beri gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Vural, "Geçen hafta Çarşamba günü Adana'ya geldiğimden beri tesislerden neredeyse hiç çıkmadım. Gece yarılarına kadar Adanaspor'un nasıl oynadığını izledik. Eksiklerimizle ilgili plan ve program yaptık. Uzun zamanda olacak şeyleri, çok kısa zamanda çözdüğümüzü düşünüyorum. Önümüzdeki çok önemli 5 maçı, kazasız belasız geçmemiz gerekiyor. Eğer beklenen sonuç gelmezse, oyuncuların gitmesi gerektiği anlamına gelir. Bu kadar net" açıklamasını yaptı.

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