Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin!

Epey eksikli kadroların karşılıklı birbirlerini yokladıkları ilk çeyrekte oyun “Güler kardeşler top çalma düellosu” halindeyken Fenerbahçe sahada ki daha az hata yapan, görece sakin taraftı. Dış sayı üreten elleri de sıcak olan misafirler skoru hemen ele aldılar. Fenerbahçe kenarda kalan oyuncuları Thompson ve Guduric’i yoğun kullanırken Beşiktaş onları kadro kapasitesinden etkilenmiş biçimde tutuk başladı maça. Diebbler oyuna etki etmeye çabalarken Kartal geri dönme atağı yaptı fakat kararlı Fenerbahçe sıcak elleriyle geri adım atmadan “akıcı hücum takımı olma özelliğini” hatırlayarak farkı arttırdı. Boş şutu isabetli kullanarak müthiş bir yüzde ve ritim yakaladılar. Skor ikiye katlanırken Kartal şoktan açık alan basketboluyla ve tam saha baskıyla yangın yaparak çıkmaya çalıştı ama asist zenginliğiyle dengesini kaybetmeyen Kanarya odaya 15 sayı önde gitti..

ACISINI BEŞİKTAŞ’TAN ÇIKARDI

Beşiktaş ikinci yarı geri dönüş çabasını agresif baskıya dönüştürüp, artık takımla ilişkisi kalmayan Augusto Lima ribauntlarıyla bezeyerek rakibi yıldırmaya çalışırken takım faulünü limitini aşınca Fenerbahçe bu kez serbest atış çizgisinden sayılar bulmaya başladı. İsteneni veremeyen DJ STRAWBERRY’nin girişiyle alevlenen ortamı takımı adına Dixon üçlükle yatıştırdı. Fenerbahçe’yi düzeni dışına çıkarma çabasına Fenerbahçe dinginliğini kaybetmeden doğru atışları yüksek isabetlerle bularak kriz arayan rakibini tabelaya yanaştırmayarak cevap verdi. Çeyrek sonunda BOATRIGHT’un kızıştırdığı krize rağmen Beşiktaş skoru 14 altına düşüremedi.

SONUNA KADAR “10 SAYI FARK EŞİĞİ” Nİ AŞTIRMADILAR

Son çeyrekte Sertaş’da pota altında devleşerek çakılı pivotta Thompson’u zorladı. Fenerbahçe koçu Obradovic kaybettikleri son maçlarda şikayetçi olduğu “reaksiyonu verememe sendromunu” savunma kabuğunu sertleştirerek ve ikinci topları vermeyerek giderdi Beşiktaş’ı “karambol yaratma gurusu takım karakteri” top kayıpları yapmadan göz açtırmayan rakibi karşısında bir türlü skoru tek haneli sayılara indiremedi. Fenerbahçe son dakikalarda gergef gibi işlediği genel maç temposunu topu paylaşıp doğru atışları bularak galibiyetini taçlandırırken Guduric’ini de kazandı.