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GeriFutbol "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülüne 3 aday
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 12:58,Son Güncelleme:/

"Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülüne 3 aday

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"Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülüne 3 aday

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne Muhammed Salah, Sadio Mane ve Riyad Mahrez'i aday gösterdi.

CAF'tan yapılan açıklamada, "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülü için Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah, Senegalli Sadio Mane ve Manchester City'den Cezayirli Riyad Mahrez'in aday gösterildiği bildirildi.

İlk kez 1992'de verilen ödülü bugüne kadar 17 farklı futbolcu kazandı. Bu ödülü en fazla kazanan isimler, dörder kezle Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ve Fildişi Sahilli oyuncu Yaya Toure oldu.

Ödülü geçen yıl Liverpool'da top koşturan Mısırlı Muhammed Salah kazanmıştı.

Yılın futbolcusu ödül töreni, 7 Ocak 2020'de Mısır'ın Hurgada kentinde yapılacak. 

 
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