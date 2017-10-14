Fransa Ligue 1'in 9. haftasında PSG deplasmanda Dijon ile karşı karşıya geldi. PSG açısında kolay geçmesi beklenen maçta yıldızlar topluluğu tutuk bir görüntü sergiledi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede goller 2. yarıda geldi.
PSG 70. dakikada Meunier ile öne geçti. Dijon ise 87'de Jeannot ile beraberliği yakaladı ancak PSG son sözünü 90'da söyledi ve yeniden sahneye Meunier çıktı. Mücadele 2-1 PSG'nin üstünlüğü ile sona erdi.
Alınan bu sonuçla Paris ekibi puanını 25'e yükseltti. Dijon ise 6 puanda kaldı.