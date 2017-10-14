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Yıldızlar susunca Meunier coştu! PSG...

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında PSG deplasmanda Dijon ile karşılaştı. Güçlü kadrosu ile bu sezon Fransa Ligi'nin şampiyonluk adaylarından biri olan PSG, zorlandığı maçta Meunier'in 2 golü ile 3 puanı hanesine yazdırdı.

Hürriyet Haber
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 Fransa Ligue 1'in 9. haftasında PSG deplasmanda Dijon ile karşı karşıya geldi. PSG açısında kolay geçmesi beklenen maçta yıldızlar topluluğu tutuk bir görüntü sergiledi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede goller 2. yarıda geldi.

PSG 70. dakikada Meunier ile öne geçti. Dijon ise 87'de Jeannot ile beraberliği yakaladı ancak PSG son sözünü 90'da söyledi ve yeniden sahneye Meunier çıktı. Mücadele 2-1 PSG'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Alınan bu sonuçla Paris ekibi puanını 25'e yükseltti. Dijon ise 6 puanda kaldı.

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