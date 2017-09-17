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Yıldız futbolcudan itiraf! Beşiktaş...

Celtic’in 25 yaşındaki Danimarkalı defans oyuncusu Erik Sviatchenko “Beşiktaş beni kiralık istedi, bu çok heyecan verici olabilirdi” dedi

Hürriyet Haber
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Marcelo'yu Lyon'a göndermesinin ardından stoper arayışına giren Beşiktaş'ın, Celtic'li Erik Sviatchenko'ya teklif götürdüğü ortaya çıktı. 25 yaşındaki Sviatchenko, Beşiktaş'ın bu yaz kendisini istediğini açıkladı. İskoç basınına açıklamalarda bulunan Danimarkalı oyuncu "Beşiktaş, beni kiralık olarak kadrosuna katmak istedi. Bu heyecan verici olabilirdi" ifadesini kullandı.

İskoçya'nın en iyisi
Midtjylland'dan geçtiğimiz yıl İskoç ekibine giden 25 yaşındaki futbolcu The Scotsman gazetesi tarafından "İskoçya'daki en iyi savunma oyuncusu" seçilmişti. Şampiyonluğa ulaşan yeşil-beyazlı ekipte 28'i lig maçı olmak üzere geçen sezon 43 maçta forma giyen oyuncu 1 gol attı, 1 asist yaptı. (Fotomaç)

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