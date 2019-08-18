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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
18.08.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Yeşil sahada gelen ölüm

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Yeşil sahada gelen ölüm

Kayseri’de Birinci Amatör Küme takımlarından Başakpınar Belediyespor’un 8 Mayıs 1982 tarihinde Sümer Stadı’nda oynanan YSE-Başakpınar maçında vefat eden futbolcusu Şaban Tankurt adına düzenlediği futbol turnuvasının final maçı üzücü bir olaya sahne oldu. Final maçını yöneten kulübün kurucularından Aziz Toker, saha içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Başakpınar Şaban Tankurt Stadı’nda beldenin kulübü tarafından 1982 yılında bir futbol maçı esnasında saha içinde hayatını kaybeden oyuncusu Şaban Tankurt anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın final maçını ise kulübün kurucularından Aziz Toker yönetti. Yarım saatlik iki devre halinde oynanan final maçının ilk yarısı bitip takımlar soyunma odasına giderken Aziz Toker, fenalaşarak yere yığıldı.

Toker’e ilk müdahele sahada bulunan ambulansta yapılarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Aziz Toker hayatını kaybetti.

Protokol üyelerinin önünde gerçekleşen olay sonrasında final maçı yarıda kaldı. Kulüp yöneticileri ve her iki takım oyuncuları hastaneye giderek acı haber karşısında büyük şok yaşadı.

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